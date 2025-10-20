Caso Marelbys Meza: juez condenó a dos agentes de la Policía por “chuzadas”. Ilustración Marelbys Foto: Ñiampira

Por haber presentado informes y elementos probatorios con información falsa, el Juzgado 53 Penal de Conocimiento de Bogotá condenó al capitán Carlos Andrés Correa y el patrullero John Fredy Morales Cárdenas, acusados de participar en las interceptaciones ilegales realizadas a la extrabajadora de Laura Sarabia. Ambos uniformados autorizaron las interceptaciones ilegales o “chuzadas”, e hicieron incurrir en error a fiscales y jueces.

La juez que dictó la condena los halló culpables de los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y violación ilícita de comunicaciones. Según la Fiscalía, los uniformados habrían vinculado las líneas de Meza y Perea en una investigación contra alias “Siopas”, vinculado al Clan del Golfo.

Asimismo, el ente investigador determinó que ambos policías, desde su cargo en el área de comunicaciones, fueron claves en la redacción de documentos ficticios en los que se señaló a Meza como alias “La Madrina” y a su compañera de trabajo, Fabiola Perea, como alias “La Cocinera”.

“El contraste entre el contenido consignado en estos documentos y la prueba testimonial y técnica recaudada en este juicio es concluyente. Mientras los formatos y el informe de campo presentaban a dos mujeres como integrantes de una estructura armada, la realidad evidenció que en juicio eran trabajadoras dedicadas a oficios ordinarios en Bogotá y Soacha, completamente ajenas a los hechos allí relatados”, determinó la juez.

Todo este trámite se adelantó luego de que, a comienzos de 2023, se presentara un robo por más de $4.000 millones en la casa de Sarabia, motivo por el cual se llevó un procedimiento, también irregular, para someter a Meza a una prueba de polígrafo, con el fin de averiguar si estuvo o no involucrada en el robo.

En este proceso contra los uniformados fueron claves las declaraciones del fiscal Óscar Fernando Gutiérrez, quien señaló las constantes peticiones de ambos para realizar las “chuzadas”.

“Ese carácter apremiante se corroboró con las manifestaciones del fiscal Óscar Fernando Gutiérrez Zapata, quien relató que el capitán Carlos Andrés Correa le insistió reiteradamente en que debía tramitarse con urgencia la orden de interceptación, presionando para que el procedimiento se evacuara con la mayor celeridad. Aspecto que se aúna, sin lugar a dudas, para inferir que la información no provenía de un hallazgo objetivo y verificable, sino de un interés particular en que el trámite se materializara sin demora”, señaló la juez.

Se espera que el próximo 28 de octubre se conozcan más detalles sobre el caso contra el capitán Carlos Andrés Correa y el patrullero John Fredy Morales Cárdenas.

