Ministro Montealegre defiende a Petro y señala que es la “mayor agresión” de Trump

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, defendió al presidente Gustavo Petro tras la tensión con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, quien lo señaló ser un “líder del narcotráfico”. En un video de cuatro minutos, el ministro señaló que se trata de la mayor ofensa de Estados Unidos a Colombia.

“Calificar al presidente de Colombia como líder del narcotráfico es uno de los mayores actos de agresión de los Estados Unidos. No es solo una afrenta a un líder político, es un ataque a todos los colombianos que han entregado su vida en el combate contra las drogas. Un acto de hostilidad con un país”, dijo Montealegre.

En el comunicado, el ministro también señaló que las palabras de Trump son la respuesta a la postura que ha sostenido Petro frente a lo ocurrido en Gaza. Además, resaltó, que Colombia no tiene poder militar para defenderse de una agresión extranjera.

“No tenemos ningún poder militar para defendernos de una agresión extranjera. Solo contamos con el poder de la palabra para enfrentarnos a la barbarie”, agregó.

Dentro de su discurso en el video, Montealegre denunció que hay sectores políticos que buscan “deslegitimar” al gobierno Petro.

“Sectores que con las burdas herramientas impulsan en el exterior una campaña para deslegitimar al primer gobierno de izquierda del país”, apuntó.

Este domingo, en un comunicado, el Ministerio también señaló los avances del gobierno en materia de lucha contra las drogas y narcotraficantes.

“Esta lucha se desarrolla mediante políticas integrales que priorizan en atacar las estructuras centrales del narcotráfico, la reducción de cultivos ilícitos, la incautación efectiva de drogas, y la desarticulación de las organizaciones criminales, siempre respetando el Estado de Derecho, los derechos humanos y ofreciendo alternativas dignas y sostenibles a quienes han sido los más vulnerables”, se lee en el comunicado.

