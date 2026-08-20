Caso Miguel Uribe: condenan a otros dos implicados en el magnicidio

El senador de 39 años murió el 11 de agosto de 2025. Foto: Óscar Pérez

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Avanzan las investigaciones por el magnicidio del precandidato presidencial y exsenador Miguel Uribe Turbay. A través de un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Jhorman David Mora Silva, alias “Caleño”, y Cristian Camilo González Ardila reconocieron su participación en las labores de planeación y logística del atentado, perpetrado el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.

Según detalló el ente investigador, una juez penal especializada avaló la negociación judicial y condenó a Mora Silva a 15 años y ocho meses de prisión, y a González Ardila a 11 años y siete meses de prisión. Los dos hombres fueron imputados de acuerdo con su participación individual por los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; concierto para delinquir agravado, y uso de menores en la comisión de delitos.

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La Fiscalía señaló que, durante la investigación adelantada por un grupo de fiscales de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, se estableció que Mora Silva contactó al joven que le disparó a Miguel Uribe, quien para el momento de los hechos tenía 15 años. Además, el día del ataque sostuvo una videollamada con otros involucrados en el magnicidio, entre ellos Elder José Arteaga Hernández, conocido con los alias de “El Costeño” o “Chipi”, durante la cual el adolescente recibió instrucciones “precisas sobre el proceder criminal”.

Por su parte, González Ardila se sumó al plan criminal al comprometerse a recoger la motocicleta en la que se movilizaba el menor de edad que disparó contra el senador, con el propósito de ayudarlo en su huida. El ente investigador señaló que, como parte de esa labor, el hombre recibió una transferencia de dinero destinada a cubrir el combustible del vehículo y desplazarse hasta el punto acordado. Sin embargo, el menor de edad fue capturado por el esquema de protección antes de llegar al sitio de encuentro.

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Con estas decisiones ya son siete los fallos por el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay. El pasado 14 de agosto, Harold Daniel Barragán Ovalle fue condenado a 21 años y cuatro meses de prisión por su participación en los hechos del 7 de junio de 2025. El hombre fue sentenciado por su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores para la comisión de delitos y fabricación, tráfico, porte o tenencia agravada de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Según determinó el ente investigador, Barragán Ovalle participó, a través de cuatro videollamadas, en la coordinación de las acciones previas y posteriores al ataque. En esas comunicaciones, por ejemplo, se seleccionó el lugar donde se ejecutó finalmente el atentado contra el precandidato presidencial. La Fiscalía también detalló que el hombre es señalado de haber seleccionado al adolescente que disparó contra la víctima y de ayuar a alias “Chipi” a permanecer oculto y evadir a las autoridades.

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