El general Erick Rodríguez Aparicio es el nuevo comandante de las Fuerzas Militares

El general Erick Rodríguez Aparicio era el segundo comandante del Ejército Nacional desde marzo de 2025. Foto: Ejército Nacional

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente Abelardo De la Espriella confirmó el regreso al servicio activo del general Erick Rodríguez Aparicio, quien asumirá como comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia. El nombramiento se produce meses después de que el oficial fuera apartado de su cargo durante la administración de Gustavo Petro.

En julio pasado se conoció el retiro de Rodríguez Aparicio, quien en ese momento era subjefe de Operaciones Conjuntas de las Fuerzas Militares. De acuerdo con fuentes castrenses, la orden habría partido directamente del entonces presidente Gustavo Petro y se ejecutó mediante la figura administrativa de “vacaciones obligadas”.

Sobre los motivos circularon dos versiones conocidas en su momento por El Espectador: una los vincula con señalamientos que el general hizo públicamente sobre la presunta identificación forzada de comunidades rurales por parte de grupos armados en Meta y Guaviare; otra atribuye la salida a quejas por el trato hacia oficiales bajo su mando.

Lea: Coronel del Ejército fue capturado en el Cantón Norte por presuntos vínculos criminales

El episodio que lo llevó al centro del debate público ocurrió el 18 de mayo, durante un consejo de seguridad convocado tras el crimen de Rogers Mauricio Devia Escobar, exalcalde de Cubarral y coordinador de campaña de De la Espriella en ese municipio.

En esa reunión, Rodríguez Aparicio expuso que en el sur de Meta y en Guaviare se libra una disputa territorial entre facciones disidentes de las Farc bajo el mando de alias “Calarcá” y alias “Iván Mordisco”, una confrontación que, según explicó, no solo busca el control del territorio, sino también el sometimiento de la población civil mediante mecanismos de identificación forzosa en zonas rurales.

¿Quién es el nuevo comandante de las FF. MM.?

Oriundo de Bucaramanga, Rodríguez Aparicio cursó el bachillerato en el Instituto Nacional de Comercio, uno de los planteles públicos más reconocidos de la ciudad, del cual egresó en 1987. Poco después inició su servicio militar en el Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate 2, con sede en Barranquilla, unidad desde la cual varios jóvenes santandereanos, entre ellos él, fueron enviados a distintas guarniciones de la costa Caribe.

Lea también: Ordenan frenar demoliciones donde pueda haber personas vivas bajo escombros por el terremoto

A lo largo de su carrera, el oficial comandó el Grupo de Caballería 16 Guías del Casanare (2010-2012), estuvo al frente de la Fuerza de Tarea Sumapaz y dirigió la Séptima Brigada. Más adelante llegó a ser segundo comandante del Ejército Nacional, cargo en el que relevó a otro oficial santandereano, el general Ómar Sepúlveda.

¿Quién es la nueva cúpula militar?

El nombramiento de Rodríguez Aparicio hace parte de una recomposición más amplia del alto mando castrense dispuesta por el gobierno de De la Espriella. El general Carlos Carrasquilla asume como jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, con lo que se convierte en la segunda línea de mando del Comando General.

En su carrera ha comandado el Grupo de Caballería 16 Guías del Casanare, la Fuerza de Tarea Sumapaz, la Séptima Brigada, la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles, la Primera División del Ejército y el Comando Conjunto 2 Suroccidente, desde donde condujo la Operación Perseo, que permitió recuperar el control del casco urbano de El Plateado (Cauca).

Le puede interesar: Estado de emergencia: Gobierno anuncia cambios para la justicia tras terremoto en Colombia

Por su parte, el general José Bertulfo Soto, hasta ahora al mando de la Quinta División, queda como nuevo comandante del Ejército Nacional. Es administrador de empresas y tiene una maestría en Defensa y Seguridad cursada en Washington.

El brigadier general Rodolfo Morales Franco será el segundo comandante del Ejército. Estuvo al frente de la Décima Tercera Brigada, responsable de la seguridad de Bogotá y Cundinamarca, y luego de la Segunda División, con jurisdicción en Santander, Norte de Santander, el sur del Cesar y Yondó (Antioquia). Es oficial del arma de Infantería, con formación en Ciencias Militares y especializaciones en Comando y Estado Mayor, y en Seguridad y Defensa Nacional.

Le recomendamos: Lista de Medicinal Legal sobre desaparecidos por el terremoto en Colombia pasa de 348 a 262

El general Óscar Leonel Murillo también retorna al servicio activo, esta vez para dirigir la Escuela Superior de Guerra. Había salido de las filas durante el gobierno Petro en medio de presiones atribuidas al ELN en el marco de las negociaciones de paz, según reportó en su momento Caracol Radio.

Murillo comandó previamente la Séptima División, la Fuerza de Tarea Conjunta Titán en Chocó (2020-2022) y la Décima Primera Brigada en Córdoba (2016-2017); además, fue jefe de Planeación del Ejército en 2019, oficial de Operaciones de la Fuerza de Despliegue Rápido en 2015 y agregado militar en Israel entre 2017 y 2018.

Más noticias: Defensa de Lili Pink denuncia supuesta venta ilegal de prendas decomisadas por la Dian

El mayor general Alfonso Lozano Ariza, hasta ahora segundo comandante y jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, asumiría la comandancia de esa fuerza, tras haber sido parte de la cúpula designada a finales de 2025.

Finalmente, el vicealmirante Camilo Ernesto Segovia Forero fue designado nuevo comandante de la Armada de Colombia. Con amplia experiencia operacional, se desempeñó como jefe de división en las fragatas ARC “Independiente” y ARC “Almirante Padilla”, así como en el buque escuela ARC “Gloria”; también fue segundo comandante del ARC “Buenaventura” y comandó la patrullera fluvial ARC “Mompox” y la patrullera de mar ARC “Jaime Cárdenas”.

Siga leyendo: Entre bombardeos y ataques: así arranca la estrategia de “mano dura” de De la Espriella

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.