Caso Miguel Uribe: Corte Suprema abre indagación contra Sandra Ramírez y "Marcos Calarcá"

La investigación por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay sigue moviéndose en la justicia. Este miércoles, 11 de noviembre, se conoció una decisión por parte de la Corte Suprema de Justicia que busca darle desarrollo al caso. La magistrada Patricia del Socorro Hernández Zambrano, de la Sala Especial de Instrucción el alto tribunal, abrió una indagación previa contra dos excongresistas del partido Comunes por señalamientos en su contra sobre una supuesta participación en el crimen.

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Se trata de Sandra Ramírez Lobo y Luis Alberto Albán Urbano, alias "Marcos Calarcá". La decisión se tomó tras una compulsa de la Fiscalía frente al caso de Uribe Turbay que fue remitida el pasado 20 de octubre.

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Estas acciones tienen como antesala las declaraciones de María Claudia Tarazona, viuda de Uribe Turbay, durante una entrevista con Caracol Televisión el pasado 14 de octubre. Según Tarazona, el dinero para financiar el asesinato de su esposo “salió de Venezuela” y que esa información ya fue entregada a la Fiscalía. También sostuvo que la orden de matarlo “salió del Congreso”, según datos que, afirmó, recibió en 2025 sobre posibles amenazas contra los precandidatos presidenciales del Centro Democrático. En ese contexto, mencionó al excongresista Luis Alberto Albán, alias “Marcos Calarcá”, en relación con el crimen.

Por su parte, el exrepresentante a la Cámara por el partido Comunes, Luis Alberto Albán, ya se había pronunciado sobre los hechos el pasado 14 de octubre a través de X. En su mensaje, rechazó los señalamientos de Tarazona. El pronunciamiento también fue firmado por los exsenadores Julián Gallo Cubillos, Pablo Catatumbo Torres, Sandra Ramírez Lobo e Imelda Daza Cotes, así como por el exrepresentante a la Cámara Omar de Jesús Restrepo.

Ante esa información, el ministro de Justicia, Iván Cancino, solicitó a la Fiscalía establecer la cadena de mando y financiación del crimen y evaluar si el excongresista Luis Alberto Albán, conocido como alias “Marcos Calarcá”, tuvo alguna relación con la preparación del atentado. Como Albán fue representante a la Cámara por el partido Comunes entre 2022 y 2026, el Ministerio pidió remitir la información a la Corte Suprema para que determine si le corresponde conocer el caso por su fuero constitucional.

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