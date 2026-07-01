Caso Miguel Uribe Turbay: jueza avala preacuerdos de alias “El Costeño” y “El Hermano”

Elder José Arteaga Hernández, alias "El Costeño"; y William Fernando González, alias "El Hermano", fueron trasladados a cárceles en Santander y Caldas, respectivamente. Foto: Archivo e Inpec

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En la tarde de este miércoles 1 de julio, una jueza de Bogotá avaló el preacuerdo hecho entre la Fiscalía y Elder José Arteaga Hernández, alias “El Costeño”; y William Fernando González, alias “El Hermano”, por el crimen de Miguel Uribe Turbay. La jueza novena de Bogotá determinó que el trato hecho entre el ente investigador y los dos hombres se ajustó a la ley y se demuestra el interés de ellos por reparar a la familia.

Con el acuerdo, “El Costeño” cumplirá una condena de 26 años y tres meses de prisión, mientras que alias “El Hermano” pagará una pena de 21 años y nueve meses. Estas penas son por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, utilización de menores para la comisión de delitos; fabricación, tráfico, porte o tenencia agravada de armas de fuego; y ocultamiento, alteración o destrucción de pruebas.

La investigación, que estuvo a cargo del Grupo de Tareas Especiales de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, dio cuenta de que los dos hombres “organizaron varias reuniones en la localidad de Bosa y en otros puntos de la ciudad, con el propósito de planear las actividades relacionadas con el atentado” contra Miguel Uribe Turbay. Asimismo, se determinó que “El Costeño” diseñó el plan criminal y asignó las funciones a los demás implicados antes, durante y después del ataque.

Asimismo, la Fiscalía encontró que él realizó labores de seguimiento a Uribe Turbay así como verificaciones previas del lugar donde ocurriría el ataque. También entregó el arma de fuego al menor de edad que disparó contra el senador del Centro Democrático y supervisó de cerca el crimen. Por otra parte, sobre alias “El Hermano”, se determinó que “permaneció a bordo de un vehículo, a pocas cuadras del parque El Golfito, lugar donde se perpetró el ataque, y facilitó la huida de otros involucrados hasta un establecimiento de comercio del barrio Santa Fe”.

También, las pruebas dieron cuenta de que vendió uno de los teléfonos celulares empleados para coordinar y ejecutar el atentado, “con el fin de entorpecer las labores investigativas de las autoridades”, dice la Fiscalía.

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