Caso Mintic: Guido Nule asegura que no tuvo nada que ver en el contrato

Guido Nule, el condenado empresario protagonista del carrusel de la contratación de Bogotá volvió al ruedo de la polémica. Esta vez por cuenta de su supuesta participación en la estructuración de la propuesta que llevó a que la unión temporal Centro Poblados se quedara con un billonario contrato con el Ministerio de las Telecomunicaciones (Mintic). Ese negocio es hoy el centro de escándalo en el que se habrían presentado documentos falsos para adjudicarlo y en el que, al parecer, se habrían perdido más de $70 mil millones de un anticipo.

En una carta que envió a varios medios de comunicación, Nule afirmó que es falsa la información que ha circulado en varios medios de comunicación en la que aseguran que asesoró a uno de los empresarios que estructuró la propuesta para la licitación. “Debo manifestar categóricamente que se equivocan quienes hacen esta afirmación y reitero que -NO ME HE REUNIDO CON ABSOLUTAMENTE NADIE- ni he prestado mi colaboración en ningún trámite precontractual para acceder a contrato alguno”, escribió Nule en su carta (utilizando las mayúsculas tal cual fueron transcritas para este artículo).

Según La W Radio, Nule habría participado en la estructuración de la oferta para la licitación, a través del empresario Alfredito Amín. Ambos, según la cadena radial, habrían “estado encargados de realizar algunos trámites para la presentación de la oferta” con la que la unión temporal Centros Poblados se quedó con el hoy cuestionado contrato que tenía como objeto llevar internet a las zonas más apartadas del país. La W aseguró que Amín sí participó en la estructuración del proyecto y que ya fue entrevistado por la Fiscalía.

El nombre de Nule dentro del escándalo por el contrato de Mintic volvió a despertar polémica pues no es el primer condenado por el carrusel de la contratación en saltar al ruedo. Ya lo hizo el empresario Emilio Tapia, quien fue capturado la semana pasada y la Fiscalía le imputó cargos por haber sido, supuestamente, el cerebro detrás de la consecución de unas garantías bancarias falsas y de haber desviado el dinero de un anticipo de más de $70 mil millones a cuentas personales en Estados Unidos y en Dubái.

Tanto Tapia como Nule fueron los protagonistas del carrusel de la contratación en Bogotá hace una década. Esa investigación demostró que ellos dos, más primos de Nule y el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, y su hermano Iván, y otros funcionarios, despilfarraron las arcas del distrito para quedarse con jugosas cuotas de contratos de la malla vial de la ciudad. Guido Nule aceptó su responsabilidad en el caso y fue condenado, en dos ocasiones, a 14 y ocho años.

“En el año 2011 atendí voluntariamente el llamado de la justicia para responder dentro del denominado caso del ‘carrusel de la contratación’ de Bogotá y desde entonces he venido cumpliendo mi condena, he colaborado eficaz y lealmente con la justicia, así como he entregado voluntariamente mis bienes a la Fiscalía General de la Nación para que los mismos hagan parte de la masa de activos para reparar a las víctimas dentro de dicho proceso”, explicó Nule en su reciente carta.

Esta es la carta de Guido Nule: