Caso Nancy Mestre: el feminicida Jaime Saade fue extraditado desde Brasil

Aunque el hombre fue condenado desde 1996, huyo del país y ha evitado pagar por este crimen por más de 25 años. Foto: Unidad de Video

Jaime Saade fue entregado por las autoridades brasileñas para su extradición a Colombia y en este momento se encuentra en un vuelo de regreso al país. Saade fue condenado a 24 años de cárcel por ser responsable de asesinar y abusar sexualmente de Nancy Mestre en los años 90. Aunque el hombre fue condenado desde 1996, huyo del país y evitó, hasta hoy, pagar por este crimen.

Según informó el Guillermo Rivera, embajador de Colombia ante Brasil, en cuanto Saade llegue al país será puesto en manos de un juez de Barranquilla, para que así pague su condena en un centro penitenciario. El embajador también envió un agradecimiento a Martín Mestre, padre de la víctima, quien desempeñó “un papel fundamental para lograr que se haga justicia en este caso”.

Desde que sucedió el crimen, Mestre ha buscado justicia por su hija. “No vivimos el duelo por perseguir a ese miserable”, le expreso el padre de la víctima al El Heraldo en mayo de 2023, cuando conoció que finalmente Saade había sido capturado en Brasil. “Sentí una emoción indescriptible, como si fuese algo mezclado entre la alegría y el dolor, la primera porque ya se va a hacer justicia y lo segundo porque a mi hija nada me la devuelve” afirmó el hombre.

Saade Cormane había sido capturado desde el 1 de mayo de 2023 en Brasil, meses después de que el Tribunal Supremo Federal de este país autorizara su extradición a Colombia, decisión que fue confirmada posteriormente en octubre de ese mismo año. Aunque había sido condenado en 1996 a 27 años de cárcel por estos hechos, un Tribunal de Barranquilla le rebajó la condena luego de estudiar una solicitud de la defensa y concluir que las leyes colombianas se han transformado con el paso de los años.

Este hombre estuvo bajo la lupa de las autoridades colombianas, prácticamente, desde que cometió el crimen. Una fiscal lo llamó a juicio por los delitos de homicidio y acceso carnal violento, pero su familia, en su defensa, afirmaban que Nancy se pudo haber suicidado. No obstante, las pruebas presentadas en el juicio determinaron que la joven no había accionado un arma de fuego, si no, por el contrario, que fue Saade quien la abusó sexualmente y la mató de un tiro en la cabeza. Con los antecedentes en Colombia, huyó y vivió en Brasil durante todos estos años bajo el nombre de Henrique Dos Santos Abdala, haciéndose pasar por un médico.

