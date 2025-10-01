Caso Nicolás Petro: aplazan hasta noviembre la nueva imputación que solicitó la Fiscalía

La decisión de aplazar la nueva imputación se da justo en medio de las audiencias preparatorias al juicio en contra de Petro Burgos, por su presunta responsabilidad en otros dos delitos: lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Seguirá en veremos la nueva imputación de la Fiscalía General de la Nación a Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, a quien en la mañana de este 1 de octubre le iban a ser imputados dos nuevos delitos: interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público. La jueza sexta penal municipal de Barranquilla, ante quien se adelantaría la diligencia, decidió aplazar el trámite hasta el mes de noviembre.

La decisión se conoció luego de que el abogado Alejandro Carranza, quien representa a Petro Burgos en el proceso que se adelanta en su contra por otros dos delitos —enriquecimiento ilícito y lavado de activos— radicara una solicitud ante el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla para que se aplazara la audiencia. Esto, basado en “la agenda previamente copada de la defensa” y el desconocimiento de los detalles de la nueva imputación.

La diligencia, que estaba programada para este miércoles a las 9:00 de la mañana, había sido solicitada el pasado 6 de septiembre por la fiscal Lucy Laborde, quien está al frente del expediente en contra del hijo mayor del presidente Gustavo Petro. En ese momento se supo que los nuevos cargos que el ente investigador le atribuiría a Petro Burgos estarían relacionados con millonarios contratos celebrados entre enero de 2020 y agosto de 2023.

Fuentes de la Fiscalía dieron a conocer que Petro Burgos habría incurrido en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público cuando era diputado de la Asamblea del Atlántico, pues habría desviado millonarios contratos financiados con recursos públicos para su propio beneficio, a través de la Fundación Conciencia Social. Sin embargo, los detalles de esas supuestas movidas aún no se conocen públicamente.

El 8 de septiembre, el abogado Carranza le hizo una solicitud a la Fiscalía para que le entregaran la documentación relacionada con la nueva imputación a Petro Burgos. Sin embargo, según una carta del jurista conocida por El Espectador, esa información no ha sido entregada. “Se requiere conocer todos los documentos de la carpeta incluida o principalmente la petición de programación de diligencia, como consta en escrito de fecha 09 de septiembre que el centro de servicios no contesta aún”, se lee en la misiva.

Además de esa solicitud de documentación, Carranza le había pedido a la Fiscalía el aplazamiento de la audiencia de la diligencia hasta después del 8 de noviembre. La razón era que para hoy mismo ya había sido citado “a audiencia inaplazable de alegatos de conclusión en el Juzgado 36 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, donde actúo como representante de víctima del señor presidente Gustavo Francisco Petro Urrego”.

Se trata del proceso en contra del influencer Óscar Fernando Fetecua Rusinque, quien amenazó de muerte al presidente Gustavo Petro, el 23 de marzo de 2021, cuando era senador de la Colombia Humana. En efecto, esa audiencia en la cual la Fiscalía pidió cárcel para el influencer estaba citada para las 8:00 de la mañana de este miércoles, en el complejo judicial de Paloquemao (Bogotá). Contó, además, con la presencia del abogado Carranza, quien expuso los alegatos de conclusión del presidente como víctima del caso.

En la solicitud que había enviado el abogado de Petro Burgos a los juzgados de Barranquilla señaló además que este 1 de octubre, a las 2:00 y 2:30 de la tarde debe asistir a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, donde también defiende al presidente Petro en el caso de presunta violación de topes en la campaña presidencial del año 2022. Sumado a eso, debe asistir a una cita médica en la tarde.

“Estas diligencias programadas con antelación impiden la asistencia efectiva como defensor del señor Nicolás Fernando Petro Burgos y crean un riesgo real de indefensión”, decía la carta del abogado. Concluía pidiendo que la nueva imputación se reprogramara para entre el 10 y el 14 o el 18 y el 21 de noviembre de este año. Una fecha que ahora tendrá que ser fijada de nuevo.

Con una parte del proceso en pausa, seguirán adelante las audiencias preparatorias por los otros delitos por los que es investigado, igual que la acción disciplinaria de la Procuraduría, que esta misma semana le formuló pliego de cargos por presunta corrupción que llevó a un incremento injustificado del patrimonio de Petro Burgos, cuando ocupaba una silla de la Asamblea del Atlántico.

