Niegan petición del presidente Gustavo Petro de suspender al fiscal Mario Burgos

El Magistrado Alfonso Cajiao Cabrera, presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, negó la solicitud que había presentado el abogado del presidente Gustavo Petro, Mauricio Pava, en la cual pedía la suspensión provisional del fiscal Mario Andrés Burgos. La solicitud fue presentada el pasado 19 de marzo y en ella también se pedía el acceso al expediente del proceso disciplinario, el cual investiga a Burgos por las posibles irregularidades en el proceso que se adelanta en contra del hijo mayor del mandatario, Nicolás Petro, por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

En el auto, el Magistrado expone que no le corresponde a la Jurisdicción Disciplinaria compartir información sobre procesos que aún se encuentran abiertos a personas que no hacen parte de estos como sujetos procesales. Además, añadieron que no están “dadas las condiciones objetivas para tomar una medida de suspensión”. En este punto hicieron énfasis en que la ley establece una clara independencia de poderes, en la cual la Rama Judicial tiene autonomía.

También, informaron que mantendrán esta independencia y actuarán en derechos para tomar todas las decisiones relacionadas con el caso del fiscal Burgos. Pava, por su parte, en representación del presidente, había expresado por medio de una carta que Burgos debía explicar como se filtró el video de la captura del hijo mayor del jefe de Estado.

“Este vídeo se encontraba en custodia exclusiva de la Fiscalía y el despacho del fiscal primero delegado para la seguridad territorial, Mario Burgos Patiño. De hecho, en el descubrimiento probatorio realizado a Nicolás Petro Burgos al interior del proceso penal, después de la formulación de acusación el 11 de enero de 2024, nunca se le realizó entrega de este documento fílmico de delicado contenido”, Afirmó el abogado.

Además, para el abogado, otra de las pruebas en contra de la Fiscalía es que su interrogatorio también terminó filtrado a los medios de comunicación. Diligencia durante la cual, el hijo del presidente señaló que continuamente le preguntaban por su padre “sin tener competencia para ello”. De hecho, el hijo del presidente dijo que el fiscal Mario Burgos lo presionó a declarar contra el jefe de Estado a cambio de no “pedir una medida de aseguramiento en cárcel, sino una detención domiciliaria”.

