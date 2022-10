Caso Odebrecht: la última carta del condenado José Elías Melo

En manos de la Corte Suprema de Justicia está definir la condena a 11 años y nueve meses de prisión contra José Elías Melo, uno de los primeros capturados y procesados por las maniobras corruptas de Odebrecht para quedarse con millonarios contratos de infraestructura en Colombia. Se trata del expresidente de Corficolombiana (filial del Grupo Aval), una de las empresas que integró al consorcio contratista que se suponía iba a construir la Ruta del Sol II.

Lea: Tribunal de Bogotá confirmó la condena contra José Elías Melo por caso Odebrecht

La Corte Suprema estudia los argumentos de las partes para dar un punto final al expediente de Melo, que en dos instancias ha resultado culpable por cohecho (soborno) e interés indebido en la celebración de contratos. La hipótesis data de 2009, cuando el extinto Instituto Nacional de Concesiones (INCO) abrió una licitación pública para las Rutas del Sol I, II y III. Todo estaba en el marco de lo legal, hasta que el condenado Gabriel García, gerente del INCO y exviceministro de Transporte, se reunió con Luiz Antonio Bueno, presidente de Odebrecht en Colombia.

En dicha reunión, como lo sostiene las verdades dichas por Bueno a la Fiscalía y la condena a García, se pactó el pago de $US 6.5 millones por parte de Odebrecht para que el INCO otorgara la licitación al consorcio Ruta del Sol S.A.S. Ahí es cuando entra a la historia José Elías Melo, pues Luiz Antonio Bueno le informó sobre las maniobras corruptas. Melo no solo no denunció los hechos, todo indica que habría prometido dineros de Corficolombiana para ayudar a pagar el soborno para García, quien era el único que podía adjudicar el billonario contrato.

Le puede interesar: El exviceministro Gabriel García Morales quedó en libertad

Esa es la realidad en la justicia hasta la fecha. No obstante, la defensa de José Elías Melo presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, en la cual advirtió supuestos errores procesales. Lo primero que mencionó es que no habría prueba que indique que el expresidente de Corficolombiana hubiese tenido iniciativa para el pagar del soborno. Y que ni siquiera tuvo un papel relevante a la hora de dejar la contratación pública en manos de los corruptos.

“En ningún momento se afirma que el Dr. Melo participó directamente en la ilegal convención celebrada entre Bueno y García Morales, ni que tuvo con el mismo gestión activa. Por el contrario, se afirma de parte de aquel un papel eminentemente pasivo en la adjudicación del contrato, de forma tal que el reproche de su conducta se limita al alegado conocimiento posterior que afirmó el señor Bueno para satisfacer los términos del principio de oportunidad suscrito con la Fiscalía (Bueno se sometió a la justicia y no fue sancionado en Colombia)”, se señala en la demanda de casación.

Antecedentes: Caso Odebrecht: lo que viene después de la condena a José Elías Melo

Por otro lado, la defensa de José Elías Melo señala que el ofrecimiento de los $US6,5 millones por parte de Bueno al exviceministro García ocurrió antes de lo informado al expresidente de Corficolombiana. Por lo tanto, no tendría sentido imputar el delito de cohecho (soborno), pues no participó de la reunión. Además, formuló otras ideas que están relacionadas con el avance procesal del caso. La defensa de Melo pidió la inocencia y, si no es posible, que le concedan la libertad condicional.

La Fiscalía, por su parte, pidió mantener la condena: “Este delegado entiende que, pese a que José Elías Melo Acosta se reunió solamente con Bueno Junior, no significa que no haya participado o que no haya realizado un aporte significativo al reato de interés indebido en la celebración de contratos, pues, para ser coautor o partícipe no se requiere que todos se reúnan ni que todos se conozcan, pues se puede ser coautor solo conociendo e interactuando con uno de los coautores, lo importante es que sepa conozca que está contribuyendo a la realización de un delito y actúe con ese fin común”.

Antecedentes: Exdirectivos de Odebrecht no serán procesados por colaborar con la investigación

La Procuraduría también solicitó a la Corte Suprema mantener la condena contra Melo, debido a que se asoció con Bueno, expresidente de Odebrecht en Colombia, para formar un consorcio y lograr la adjudicación del contrato. Y en medio de ello, se corrompió la moralidad del exviceministro García. Con esas solicitudes, la alta corte definirá el futuro judicial de Melo, quien sigue privado de su libertad en una cárcel, así como funcionarios públicos, entre ellos congresistas, que dieron su mano a Odebrecht para manipular el dinero de los colombianos a su conveniencia.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.