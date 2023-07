Caso Odebrecht: Óscar Iván Zuluaga ya tiene fecha para su imputación de cargos

Óscar Iván Zuluaga fue candidato Presidencial por el Centro Democrático. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

Óscar Iván Zuluaga y su hijo, David Zuluaga, ya tienen fecha para darle la cara a la justicia por el caso de más alto perfil dentro del escándalo de corrupción de Odebrecht. Será el próximo 10 de julio de 2023 el día en que la Fiscalía le impute a ambos los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular.

El ente acusador logró establecer que, en 2014, el excandidato uribista se reunió varias veces, en el norte de Bogotá, con Eleuberto Martorelli, exdirectivo de Odebrecht en Colombia, para pactar una financiación por parte de la multinacional extranjera, lo cual que es prohibido por la ley colombiana.

En los encuentros, al parecer, la firma brasileña se comprometió a pagar una parte de los servicios que el publicista Duda Mendoça prestaba a la campaña, lo cual se hizo a través de una cuenta en Panamá que tenía el reconocido asesor de campañas presidenciales. De esta manera, la Fiscalía encontró que Odebrecht giró US$1,6 millones y que Zuluaga terminó de cubrir los honorarios de Mendoça; y dice que, cuando el excandidato presentó la contabilidad de la campaña, omitió el pago ante el Consejo Nacional Electoral.

Los investigadores del caso también encontraron que Óscar Iván Zuluaga tenía conocimiento del aporte ilícito y que cuando presentó la contabilidad de la campaña, omitió el pago ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), entidad encargada de vigilar las financiaciones de la política en Colombia.

Además, la Fiscalía estableció que el hijo del exmilitante del partido Centro Democrático, David Zuluaga, que a su vez era gerente de campaña, también le mintió a la autoridad electoral y, por eso, le serán imputados cargos. “En las declaraciones rendidas ante el CNE, ocultaron información sobre la colaboración económica de Odebrecht. Así indujeron a error al organismo que cerró una investigación que adelantada sobre este caso”, señaló la Fiscalía.

¿Qué dicen los audios?

El pasado sábado 1 de julio, la revista Semana reveló dos audios, que son pruebas de la Fiscalía contra del excandidato presidencial y en las que se refieren a reuniones con exdirectivos de Odebrecht en Colombia. Según la revista, estos dos audios habrían sido aportados a la Fiscalía por el exdirector del Invías, Daniel García Arizabaleta, un arquitecto que llegó a ser uno de los hombres de confianza de Zuluaga y que también está siendo investigado por presuntamente haber beneficiado a la empresa Consultores Unidos en el entramado de corrupción de Odebrecht.

Hace algunas semanas, García Arizabaleta firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía en el que se compromete a ser testigo contra el excandidato a la presidencia Óscar Iván Zuluaga. El exdirector sería quien grabó los audios, en los cuales se menciona al padre Arturo Uría, el sacerdote con quien Óscar Iván Zuluaga se habría confesado. En uno de los audios se escucha al excandidato presidencial decirle a García Arizabaleta: “Yo fui y le dije: ‘padre, dígame una cosa, yo qué debo hacer’. Y le conté la verdad de las cosas”. En la conversación, García le pregunta si le contó “toda la historia” al sacerdote, a lo que Zuluaga le responde que sí.

En las conversaciones, Óscar Iván Zuluaga le dice a Daniel García que le aconsejaba que también se confesara con el padre Uría y le explicaba que: “Esa fue una charla de una hora que me cambió a mí mucho la perspectiva, porque él me dijo: ‘Usted está rodeado de cuánta maldad (...)’. La semana pasada, cuando sale todo este problema otra vez, que la Fiscalía, que las pruebas, volví y hablé con él y le dije: ‘padre, ¿yo qué debo hacer?’. Y volvía y me insistía: ‘usted tiene que protegerse’”. La confesión religiosa, que terminó en las manos de la justicia, sería ahora una prueba que podría contar como confesión judicial.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.