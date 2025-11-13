Caso “Papá Pitufo” en vivo: Fiscalía acusa formalmente al zar del contrabando

Diego Marín Buitrago, alias "Papá Pitufo", está detenido en Portugal. Sin embargo, fue declarado en contumacia o rebeldía, por lo que el proceso penal en Colombia sigue adelante. Foto: Archivo

Este jueves 13 de noviembre, a partir de las 8:30 de la mañana, la Fiscalía General de la Nación acusará formalmente a Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”, por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir y cohecho propio por dar y ofrecer. Ante el despacho del juez quinto especializado de Bogotá, el ente investigador dará un paso que destrabará el proceso penal en contra del también llamado “zar del contrabando”.

Marín Buitrago, quien permanece detenido en Portugal, fue declarado en contumacia o rebeldía, una medida que ha permitido que la Fiscalía avance en las audiencias y que daría luz verde, incluso, sin que esté presente. Aunque el gobierno portugués ya le dio vía libre a su extradición, la justicia de ese país tiene la última palabra, pues “Papá Pitufo” pidió asilo. Mientras se resuelve ese trámite, el ente investigador ha recopilado pruebas para llevarlo a juicio.

Según la Fiscalía, entre 2023 y 2024, Marín Buitrago habría entregado al menos COP 1.019 millones en coimas y sobornos a uniformados de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), que trabajaban en los puertos de Cartagena y Buenaventura, para que permitieran el funcionamiento de sus negocios ilegales de contrabando. Pese a que “Papá Pitufo” lleva años en el radar de las autoridades, este es el primer proceso formal en su contra.

“Era el líder de una organización criminal que buscaba cooptar a servidores públicos de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) mediante la entrega de dádivas como teléfonos celulares, dinero en efectivo y demás, para lograr que estas personas dejaran de lado sus funciones”, dijo la Juez 48 con Función de Garantías de Bogotá, al dictarle medida de aseguramiento. Pero cuando Marín Buitrago supo que las autoridades le seguían la pista, se fugó del país.

Viajó a España, donde se registraron varios cambios de domicilio, según la Fiscalía, para despistar a la justicia. Fue detenido y luego puesto en libertad condicional, pero se fugó a Portugal, país que, aunque ya autorizó su extradición, no ha resuelto una solicitud de asilo. El pasado 27 de junio, el juzgado 51 penal de Bogotá confirmó la declaratoria de contumacia y la medida de aseguramiento contra Marín Buitrago, dando vía libre a la acusación.

La fiscal 44 especializada inició su acusación contra Diego Marín Buitrago señalando que entre septiembre de 2023 y marzo de 2024 el zar del contrabando “lideró una organización criminal dedicada a cooptar funcionarios a cambio de dádivas”. En esa red criminal habrían participado servidores y exfuncionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa).

Según la funcionaria, el objetivo era “cometer delitos contra la administración pública”, ingresar contrabando por los principales puertos de Colombia y distribuir la mercancía en todo el país. Con el pago de coimas y dádivas a los funcionarios, “Papá Pitufo” buscaba presuntamente desviar las labores de los entes de control y lograr que los funcionarios “miraran para otro lado” y permitieran el ingreso de cigarrillos, licores, textiles, cacharrería y zapatos.

Las pistas de la Fiscalía indican que, desde su rol como cabeza de la organización criminal, “Papá Pitufo" contactaba directamente o a través de intermediarios a policías para “corromperlos”. Además, la dinámica criminal “tenía vocación de permanencia en el tiempo”, pues cuando había cambios en la Polfa, Marín Buitrago buscaba a los nuevos funcionarios y les ofrecía nuevos sobornos para que se sumaran a su negocio ilegal.

En total, señaló la fiscal, entre septiembre de 2023 y marzo de 2024, “Papá Pitufo” entregó poco más de COP 1.019 millones en coimas y sobornos a funcionarios y exfuncionarios de la Polfa, para que permitieran el ingreso de contrabando al país. Prueba de lo cual, el ente investigador tiene registro de 17 reuniones en las que se habría fraguado el negocio ilegal. “La Fiscalía acusa a Diego Marín Buitrago por la conducta punible de concierto para delinquir agravado, en concurso homogéneo del delito de cohecho por dar u ofrecer”, señaló la investigadora del caso.

La fiscal del caso respondió a las solicitudes de aclaración hechas por el abogado John Villamil, que representa a Diego Marín Buitrago, sobre una señalada falta de claridad en la acusación contra alias “Papá Pitufo”. La funcionaria del ente investigador dijo que “no es cierto, como lo indica el señor defensor, que la Fiscalía hizo una acusación genérica”. Agregó que “cualquier persona adulta tiene capacidad de entenderla”.

De paso, la fiscal agregó que los delitos presuntamente cometidos por alias “Papá Pitufo”, como ha sido señalado desde el inicio del proceso penal, son agravados por, al parecer, ser el “financiador o promotor de conductas contra la seguridad pública”, relacionadas con negocios ilegales. Esto, con dos objetivos: cooptar funcionarios y, a través de la entrega de dádivas, lograr que los policías “miraran hacia otro lado” y permitieran el ingreso del contrabando.

Sobre las 8:35 de la mañana inició la audiencia de acusación contra Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”, ante el despacho del juez quinto especializado de Bogotá. Sorpresivamente, el también llamado “zar del contrabando” asistió virtualmente a la audiencia desde Portugal, donde permanece. Esto, a pesar de que ya había sido declarado en contumacia o rebeldía, por lo que sería procesado penalmente en Colombia, incluso pese a su negativa expresa de someterse a la justicia colombiana.

Su abogado defensor, John Villamil, empezó cuestionando parte del escrito de acusación. En su concepto, en algunos de los 17 hechos criminales en los que Marín Buitrago ha sido señalado como coautor impropio, no hay una vinculación clara de la responsabilidad de “Papá Pitufo” con los delitos imputados. “Hay una ausencia de claridad en los hechos jurídicamente relevantes y, por el contrario, se hacen menciones a hechos indicadores que van relacionados con los medios de prueba”, dijo el abogado.

El abogado agregó que la acusación de la Fiscalía ha sido “genérica”, y que ha tenido una “falta de concreción que limita la labores de la defensa”. En ese sentido, señaló, no es posible estructurar una estrategia de defensa clara, pues los hechos criminales, a concepto de Villamil, no son del todo claros, “afectan el derecho a la defensa” y podrían enredar aún más el caso en las audiencias preparatorias al juicio. El juez coincidió en pedirle a la Fiscalía hacer las aclaraciones sobre los hechos que expuso en su acusación.

