Fiscalía pide a Interpol verificar vigencia de circular roja contra “Papá Pitufo”

Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, también conocido por las autoridades como el zar del contrabando, sigue en el centro del ojo público, luego de que la Fiscalía General de la Nación solicitara a Interpol Colombia un informe sobre la vigencia de la circular roja que pesa en su contra, con el fin de alertar a los 196 países que integran la organización y lograr su captura. Desde hace más de un año está prófugo en Portugal.

Mediante un oficio, la fiscal quinta delegada ante los jueces penales del circuito especializado de Bogotá, Nancy Carolina Aponte Blanco, solicitó al jefe de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol, el coronel Gonzalo Andrés Córdoba Camacho, que se verifiquen las condiciones de la circular roja en contra del conocido zar del narcotráfico.

En el documento se lee: “Me permito solicitar su valiosa colaboración para consultar la vigencia de la circular roja comunicada por esta Fiscalía en el marco del proceso de referencia que se adelanta en Colombia contra el señor Diego Marín Buitrago”. Asimismo, la entidad busca verificar y corroborar la actualización de dicha circular, la cual fue comunicada el pasado 4 de febrero de 2025 a través de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín).

Pese a que Papá Pitufo tiene un prontuario criminal de más de 32 años delictivos, solo hay un único proceso que avanza en su contra en los juzgados de Paloquemao, en Bogotá. En ese expediente, la Fiscalía logró documentar sus andanzas criminales durante un período de siete meses, entre septiembre de 2023 y marzo de 2024. Entre esas fechas se habría reunido con exfuncionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), para ofrecerles sobornos y pagos a fin de ayudar con su negocio ilegal.

A alias Papá Pitufo le fueron imputados los delitos de concierto para delinquir y cohecho propio por dar u ofrecer. Sin embargo, su proceso avanza sin su presencia en las audiencias, pues se declaró en contumacia; es decir, se ha negado a comparecer ante el tribunal o a atender los llamados de la justicia, pese a haber sido notificado. Un juez avaló esa declaratoria a inicio de este año.

La Fiscalía acusará formalmente a alias Papá Pitufo el próximo 13 de noviembre, a las 8:30 de la mañana. Mientras llega la fecha de esa diligencia, las autoridades continuarán investigando a los posibles implicados en la red de corrupción, entre ellos el mayor (r) Royce Javier Díaz Munive, señalado por su presunta relación con el denominado zar del contrabando en operaciones ilegales realizadas entre 2022 y 2023 en Cartagena. Uno de los uniformados que, por este caso, entró también recientemente en el radar de las autoridades.

