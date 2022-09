Caso Pedro Julio Movilla: CIDH condena a Colombia por desaparición forzada

Intervención artística en honor a Pedro Julio Movilla, líder político del Partido Comunista, desaparecido desde 1993. Cortesía: Dexpierte Colectivo. Foto: Dexpierte Colectivo

El Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por la desaparición del líder sindical Pedro Julio Movilla, quien desapareció el 13 de mayo de 1993. El hombre, que hacía parte del Partido Comunista de Colombia, debía recoger a su hija, Jenny Movilla en el colegio Jhon F. Kennedy, en Bogotá, pero nunca llegó. Tras 30 años de búsqueda y reclamos al Estado, la CorteIDH le da la razón a las víctimas en un caso cuyas únicas pistas vinculan a miembros de la Fuerza Pública.

1 Acto de Notificación de Sentencia en el Caso Movilla Galarcio y otros Vs. Colombia. https://t.co/UfuuGWn5hD — Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) September 13, 2022

Colombia fue condenada por desproteger los derechos a la vida, integridad, libertad y personalidad jurídica del líder sindical. El caso fue conocido por la CorteIDH luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevara el expediente ante ese organismo, al que le manifestó que el Estado era responsable por este crimen. Además, le recomendó “disponer las medidas de atención en salud física y mental necesarias para la familia de Movilla”, la cual ha denunciado que vivieron años de persecución a raíz de su labor sindical y su dirigencia política.

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) aseguró que ante la presunta responsabilidad de funcionarios de inteligencia de Colombia, la organización pidió a la CorteIDH su intervención en el caso. Sobre esto, la Corte afirmó que “el Estado es responsable internacionalmente por la desaparición forzada de Pedro Julio Movilla y otros”.

Sobre esto, el Estado reconoció que era responsable por omisión al no investigar la desaparición de Movilla y no realizar un plan de búsqueda oportuno y eficaz para encontrar al dirigente sindical. Esta omisión fue reconocida por el Estado como un hecho determinante para que no se garantizaran sus derechos al reconocimiento a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal.

Noticia en desarrollo...

