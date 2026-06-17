Caso Ungrd: Corte Suprema cita a Martha Peralta a indagatoria el próximo 18 de junio

Olmedo López y la senadora Martha Peralta. Foto: Cortesía

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La senadora del Pacto Histórico Martha Peralta fue citada a declarar ante la Corte Suprema de Justicia el próximo jueves 18 de junio. El alto tribunal adelanta una investigación contra ella por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

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La Sala de Instrucción de la Corte adelanta pesquisas en su contra por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio. Al parecer, la senadora habría participado en el direccionamiento de contratos relacionados con maquinaria amarilla para el departamento de La Guajira.

El proceso que avanza en contra de Peralta lo lidera la magistrada Cristina Lombana, quien viene revisando, dentro de otras cosas, el interés que habría tenido la congresista una orden de proveeduría del 25 de octubre de 2023 por un valor de COP 2.170 millones que se usó para la contratación de 7.500 horas de maquinaria amarilla y volquetas que servirían para obras de recuperación en Riohacha (La Guajira).

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El alto tribunal también le sigue la pista a los señalamientos que se han hecho contra Peralta como la presunta “articuladora” del entramado al interior del Congreso para conseguir votos a favor de proyectos de Gobierno.

Por ejemplo, durante la audiencia de imputación contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, procesados dentro del caso, la fiscal María Cristina Patiño la mencionó como una de las presuntas “articuladoras” del entramado para asegurar apoyos legislativos a iniciativas del Gobierno.

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Según la investigación, Peralta habría liderado una estrategia para alinear votos de congresistas de la Comisión Séptima del Senado, con la promesa de gestionar proyectos desde la Ungrd para sus regiones. Incluso, se aseguró que en junio de 2023 el entonces director de la entidad, Olmedo López, habría acordado con ella tramitar proyectos para varios parlamentarios de esa célula legislativa.

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