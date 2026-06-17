Juzgado ordenó suspender inmediatamente instalación de las ZUT para disidencias de “Mendoza”

La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano es una disidencia de las FARC que tiene fuerte presencia en Putumayo y Nariño. Foto: EFE - Consejero Comisionado para la Paz de Colombia

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Un juez de Valle del Guamuez (Putumayo) acaba de ordenar que se suspenda inmediatamente la instalación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) destinadas para las disidencias de las Farc al mando de alias Walter Mendoza. La decisión se dio en medio de una tutela presentada por la comunidad indígena del resguardo Telar Luz del Amanecer, que alegó que no se realizó consulta previa.

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De acuerdo con la decisión del juzgado promiscuo municipal de Valle del Guamuez, la comunidad presentó la tutela señalando que el Ministerio del Interior, la Presidencia de la República, la Dirección de Consulta previa y el comisionado de Paz les vulneraron el derecho a la consulta previa, la defensa y el debido proceso. La comunidad indígena consideró “irregular el trámite dado a una actividad estatal por la omisión de la consulta previa que es de obligatorio cumplimiento, pues entiende que no se han respetado las reglas del debido proceso y no se le ha garantizado su defensa en forma legal”.

El despacho intentó contactar a las entidades del Gobierno Nacional señaladas, pero ninguna respondió a la tutela. Como resultado, ordenó “la suspensión inmediata de la ejecución de obras, adecuaciones y cualquier actividad derivada de la Resolución 053 del 25 de febrero de 2026 en la Zona de Ubicación Temporal “Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal de Valle del Guamuez” (ZUT-ZOCIUT), hasta tanto se surta el proceso de Consulta Previa, Libre e Informada con el Resguardo Indígena Telar Luz del Amanecer".

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Se tiene previsto que desde este jueves 17 de junio inicie el traslado de 99 hombres de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) para que inicien su tránsito a la vida civil en el marco de la política de Paz Total del Gobierno. Ese traslado, según dijo el general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares, se realizará en helicópteros contratados por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño.

Aunque inicialmente estaba previsto que los integrantes de esa disidencia llegaran por tierra a la ZUT, el general López le advirtió a la cúpula militar que la Fuerza Pública no tiene las condiciones para garantizar la seguridad de los desplazamientos terrestres por las extensas zonas que deben atravesar los distintos grupos hasta el punto de concentración. Fue él mismo recomendó que el traslado se hiciera de forma aérea.

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Para que se materializara el traslado, el Ejecutivo suspendió las operaciones ofensivas militares y especiales de Policía contra integrantes de los Comandos de Frontera —la estructura adscrita a la CNEB que opera en Putumayo— y que hacen parte del listado reconocido por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz para el desplazamiento a la zona de ubicación.

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