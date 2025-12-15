Caso Ungrd en vivo: resuelven medida de aseguramiento contra exministros Bonilla y Velasco

Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco hacen parte del escándalo de la Ungrd, que también ha salpicado a congresistas y altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro. Foto: Katerine González Clavijo

En la mañana de este lunes 15 de diciembre, ante el despacho de la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, se reanuda la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en contra de los exministros de Hacienda e Interior, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. Los exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro están salpicados por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Bonilla y Velasco fueron imputados ante esa misma instancia, el pasado 1 de diciembre, por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Según la Fiscalía, habrían direccionado contratos en 2023 para beneficiar a congresistas, con el objetivo de amarrar los votos que ayudarían a destrabar los votos para proyectos del gobierno Petro en el Congreso.

Para la Fiscalía, Bonilla y Velasco hicieron parte de una “organización delincuencial” que desvió contratos y puso en juego los recursos del Estado al comprometer más de COP 612.000 millones con 74 proyectos del Instituto Nacional de Vías (Invías), por COP 571.000, y cinco proyectos más en la Ungrd, por más de COP 40.000 millones. Según el ente investigador, los exministros “lideraron, promovieron y dirigieron la organización criminal”.

Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía desarrolló tres hechos criminales en los que los exfuncionarios del gabinete del presidente Petro habrían participado. Movidas, al parecer ilegales, que también salpican a una larga lista de congresistas, entre ellos los que para la fecha de los hechos hacían parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público y tendrían interés en hacerse a contratos en departamentos como Arauca y Córdoba.

Ni Bonilla ni Velasco aceptaron los cargos imputados. María Cristina Patiño, la investigadora que tiene el expediente en sus manos, intervino durante cerca de cuatro horas en la audiencia del 1 de diciembre para pedir medida de aseguramiento domiciliaria para los exfuncionarios. Para la fiscal, con su presunta actuación “se pervirtió la función administrativa y se afectó el patrimonio público”. Hoy, la magistrada Rosero Baquero resolverá esa petición.

Sobre las 9:18 de la mañana se reanudó la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en contra de los exministros de Hacienda e Interior, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. La diligencia había sido suspendida en la noche del 1 de diciembre, cuando se formalizó la imputación en contra de los exfuncionarios del gobierno Petro, ante el despacho de la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero, de la Sala Penal del Tribunal de Bogotá.

