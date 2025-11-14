Caso Ungrd: juez avala preacuerdo entre Luis Carlos Barreto y la Fiscalía

El exsubdirector para el Conocimiento del Riesgo de la Ungrd, Luis Carlos Barreto Gantiva, hizo parte del entramado para desviar recursos del negocio de los carrotanques para La Guajira. Foto: Fiscalía

Sigue creciendo la lista de implicados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) que negocian con la justicia y aceptan su responsabilidad en el desfalco a la entidad pública. La jueza 49 penal de Bogotá le dio luz verde al preacuerdo entre la Fiscalía y Luis Carlos Barreto, exsubdirector de Conocimiento de la entidad, quien pagará una condena de cuatro años, nueve meses y 15 días de prisión.

Según las investigaciones, Barreto es una de las fichas claves del entramado de corrupción al interior de la Ungrd. Fue él quien salpicó a otro de los hoy implicados penalmente en el caso, como César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, imputado por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

Para el ente investigador, entre mayo de 2023 y marzo de 2024, Manrique Soacha habría facilitado la entrega de COP 100.000 millones de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres a cambio de coimas del 7% por cada contrato; es decir, $7.000 millones. Además, habría recomendado la designación de Barreto como subdirector de la Ungrd, al parecer para ejecutar este plan criminal.

De acuerdo con la fiscalía novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Barreto actuó como testigo y aportó al desmantelamiento de la red criminal que desfalcó a la entidad encargada de atender desastres. Por esa razón, el pasado 23 de abril otro juez le había avalado un principio de oportunidad sobre los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público agravado.

Para este preacuerdo que acaba de ser avalado, la Fiscalía argumentó que Barreto habría recibido al menos COP 150 millones “por planear, organizar y orientar hacia un contratista específico la orden de proveeduría 185 del 11 de octubre de 2023″. El objetivo de ese negocio era el suministro de 40 carrotanques que llevarían agua potable a comunidades indígenas del departamento de La Guajira.

“Adicionalmente, a través de un abogado, ofreció COP 3.000 millones o el 5% del valor de un contrato a Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, y señaló que podía entregar COP 10.000 millones Olmedo de Jesús López, exsubdirector y director de la UNGRD, respectivamente, para que se retractaran ante la Fiscalía de las declaraciones hechas en su contra y que lo comprometían penalmente”, detalló el ente investigador.

En ese sentido, Barreto aceptó su responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación agravado y soborno en la actuación penal, al estar “involucrado en el direccionamiento de contratos en la entidad y en otras actuaciones ilícitas para evitar que fuera vinculado a la investigación por el entramado de corrupción”. Además, ya devolvió COP 100 millones y se comprometió a entregar otros COP 50 millones, representados en un inmueble.

No obstante, el abogado José Luis Moreno, quien defiende a Olmedo López, víctima en este caso, apeló la decisión. “La decisión fusionó delitos, redujo el daño y desconoció jurisprudencia. Las víctimas, y el país, merecen una justicia seria, no beneficios injustificados”, dijo durante la audiencia. Ahora será el juez quien revise la apelación y decida si deja en firme la pena de casi cinco años de prisión dictada mediante el preacuerdo o si tumba la negociación.

