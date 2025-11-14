“Dirigí planeamiento y ejecución”, magistrada Lombana sobre allanamiento a Benedetti

El ministro Benedetti publicó un video en el que llamó “demente, loca y delincuente” a la magistrada Lombana, de la Corte Suprema de Justicia. Foto: El Espectador

Días después de que se realizara el allanamiento a la casa del ministro del Interior, Armando Benedetti, la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, confirmó en un reciente oficio que dirigió, planeó y ejecutó dicha diligencia. Así lo dijo en una carta dirigida al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, con el fin de aclarar y agradecer también a la fuerza pública.

“En relación con las manifestaciones que se han publicado en medios de comunicación, quiero aclararle al señor ministro de Defensa que personalmente dirigí el planeamiento y ejecución de la diligencia de allanamiento que con fundamento en el artículo 293 de la Ley 600 de 2000, se ordenó en la investigación formal que adelanta mi despacho en contra de Armando Alberto Benedetti”, se lee en la carta con fecha del 14 de noviembre.

Sobre la diligencia, la togada también detalló que la actividad probatoria se adelantó con éxito debido a la diligencia, disciplina, resguardo de información y respeto por la ley del personal que participó. Asimismo resaltó el acompañamiento de la Dijín, la Sijín, el Goes, quienes, según la magistrada, solo supieron de la misión al momento de la ejecución.

“La presencia de personal femenino y masculino, la policía de infancia y adolescencia, en todo momento guardaron la compostura y templanza que exige una diligencia judicial de esta índole, y que acataron en todo momento las instrucciones que impartí”, explicó la magistrada Lombana.

En la misiva, la togada también aprovechó para agradecer el acompañamiento de la fuerza pública.

El choque entre el ministro Benedetti y la magistrada Lombana empezó en la mañana del 11 de noviembre, cuando el jefe de la cartera del Interior denunció públicamente que su vivienda había sido allanada por orden de la togada de la Corte Suprema.

“En este momento denuncio que están allanando mi hogar, en un abuso de poder de la demente y delincuente ‘magistrada’ Lombana. La Corte Suprema solo investiga a los congresistas; hace más de tres años que no lo soy. No podría investigarme por hechos del 2023, 2024 y 2025”, señaló Benedetti por medio de un video publicado en sus redes sociales. Agregó además que la togada no tiene competencia para dar esa orden.

Este sería el primer pronunciamiento de la magistrada Lombana públicamente desde el día de los hechos.

