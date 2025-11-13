Procuraduría investiga a exsubdirector de la Ungrd por irregularidades en contrato

Para la Procuraduría, la omisión en el pago de la maquinaria utilizada durante las emergencias invernales habría afectado el uso eficiente de los recursos de la Ungrd, así como el cumplimiento de sus obligaciones contractuales con la empresa contratista. Foto: Archivo Particular

La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra el exsubdirector general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Víctor Andrés Meza Galván, por presuntamente haber omitido el pago de más de COP 10.000 millones correspondientes al suministro de maquinaria amarilla en el municipio de San Jacinto del Cauca (Bolívar), en 2021.

Según indicó el órgano de control, hay información que indicaría que Meza Galván entregó a la Fiduciaria La Previsora S.A. la “documentación requerida para que se realizaran los respectivos pagos por el suministro de los equipos y que, posteriormente, habría solicitado la anulación de los certificados de disponibilidad presupuestal que respaldaban dichos compromisos”.

Para el Ministerio Público, la omisión en el pago de la maquinaria utilizada durante las emergencias invernales habría afectado el uso eficiente de los recursos de la Ungrd, así como el cumplimiento de sus obligaciones contractuales con la empresa contratista. Por ello, la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal ordenó practicar pruebas con el “propósito de determinar si existió una presunta ineficiencia en la etapa poscontractual del contrato”.

El 30 de diciembre de 2024, la Procuraduría General de la Nación ya había emitido sanciones disciplinarias relacionadas con el entramado de corrupción en la Ungrd. En esa fecha, decidió destituir e inhabilitar a Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la entidad, por su responsabilidad en el desvío de recursos públicos destinados a la compra de carrotanques para La Guajira.

Asimismo, el órgano de control sancionó a Víctor Andrés Meza Galván, destituyéndolo e inhabilitándolo por diez años, debido a su participación en el mismo entramado de corrupción. El funcionario ya había sido retirado de su cargo en la Ungrd el 23 de febrero de 2024, tras ser declarado insubsistente. Aunque el motivo de su salida no fue explicado oficialmente, esta se produjo en medio del escándalo de corrupción que ha sacudidio a la entidad durante los últimos años.

