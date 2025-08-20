Caso Ungrd: jueza avaló principio de oportunidad entre Sneyder Pinilla y Fiscalía

En abril de este año, el exsubdirector de la Ungrd había sido condenado por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación, ambos agravados. Foto: UNGRD

La jueza 17 de control de garantías de Bogotá le dio luz verde al principio de oportunidad al que llegaron la Fiscalía General de la Nación y Sneyder Pinilla Álvarez, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). El exfuncionario acordó entregar información sobre el entramado de corrupción en la entidad pública, a cambio de inmunidad parcial en tres de los cinco delitos por los cuales ha sido investigado.

A partir de la fecha, Pinilla no será procesado por tres delitos en específico: interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público. En cambio, se mantiene en firme la condena de cinco años, ocho meses y un día de prisión proferida en su contra el pasado 29 de abril, por su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado.

Noticia en desarrollo...

