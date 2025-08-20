No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Caso Ungrd: jueza avaló principio de oportunidad entre Sneyder Pinilla y Fiscalía

Pinilla recibió inmunidad parcial en tres de los cinco delitos por los cuales es investigado. Mientras colabora con la justicia para desenredar el entramado de corrupción de la Ungrd, se mantiene en firme la condena en su contra por los cargos de concierto para delinquir y peculado por apropiación, ambos agravados.

Redacción Judicial
20 de agosto de 2025 - 10:04 p. m.
En abril de este año, el exsubdirector de la Ungrd había sido condenado por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación, ambos agravados.
Foto: UNGRD
La jueza 17 de control de garantías de Bogotá le dio luz verde al principio de oportunidad al que llegaron la Fiscalía General de la Nación y Sneyder Pinilla Álvarez, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). El exfuncionario acordó entregar información sobre el entramado de corrupción en la entidad pública, a cambio de inmunidad parcial en tres de los cinco delitos por los cuales ha sido investigado.

A partir de la fecha, Pinilla no será procesado por tres delitos en específico: interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público. En cambio, se mantiene en firme la condena de cinco años, ocho meses y un día de prisión proferida en su contra el pasado 29 de abril, por su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

