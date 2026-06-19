Martha Peralta busca su libertad ante juez después de que Corte Suprema ordenara su captura

Senadora por el Pacto Histórico, líder indígena del clan Epinayú Epieyú de la comunidad wayú y abogada especialista en derecho ambiental. Foto: Óscar Pérez

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La senadora del Pacto Histórico Martha Peralta busca quedar en libertad después de que la magistrada de a Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana ordenada su captura en la noche del pasado jueves 18 de junio. La congresista presentó un hábeas corpus pidiéndole a un juez su libertad. Ese recurso debe ser resuelto en las próximas horas.

La magistrada Lombana, de la Sala de Instrucción de la Corte, adelanta las pesquisas en contra de la senadora Peralta por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). En medio de la indagatoria a la congresista que se adelantaba el pasado 18 de junio, la togada ordenó su captura hasta que concluya la diligencia.

Peralta llegó a la Sala de Instrucción de la Corte en la mañana de este viernes 19 de junio escoltada por varios uniformados de la Policía que la ingresaron hasta las instalaciones en la Calle 72 para que continuara con la indagatoria. A su ingreso solamente manifestó que la medida que le habían impuesto era excesiva. Asimismo, se conoció que la indagatoria fue aplazada para las 2:30 de la tarde.

Su abogado Henry Montes pidió al alto tribunal un aplazamiento de la diligencia para, según él, conocer nuevo paquete de pruebas que, dijo, no le han entregado desde el despacho de Lombana. “Este es el momento en el que no me han entregado copias de esas diligencias. La senadora desconoce el alcance de las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla y, para poder participar en una indagatoria, tiene que conocer todas las pruebas del expediente”, aseguró el abogado de Martha Peralta.

La polémica alrededor de Peralta venía desde el pasado jueves 18 de junio, día en que estaba citada para rendir indagatoria ante el despacho de Lombana. Antes de que iniciara la indagatoria, se conoció que la magistrada Lombana había ordenado que la Policía condujera a la senadora al alto tribunal. Sin embargo, cuando la orden fue emitida, la congresista ya estaba en la sede del alto tribunal. Desde el equipo de Peralta le aseguraron a este diario que la togada “ordenó que la trajeran a la Corte con policía”. Sin embargo, manifestaron que la senadora del Pacto Histórico “ya estaba aquí (en la Corte) hace rato”.

Cuando llegó a la Corte, la senadora del Pacto Histórico dijo que “he acudido al llamado de la Corte, no es la primera vez que vengo, he acudido a todas las citaciones que me ha hecho”. Asimismo, dijo que “yo siempre he dado la cara, he actuado con transparencia. He venido a aclarar los hechos y cualquier duda que tenga la Corte”. Además, sostuvo que “esto se trata de una persecución política y en medio de una campaña. Yo me encontraba haciendo campaña y apenas vieron activaron todo tipo de mentiras, de conjeturas y esto es porque pertenezco a un proyecto político”.

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