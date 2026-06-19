JEP condena al coronel (r) Germán León Durán a cinco años de prisión por 31 falsos positivos

El teniente coronerl (r) Germán Alberto León Durán, antes de ser acusado por la Unidad de Investigación y Acuasación de la JEP, aceptó su responsabilidad en 30 casos de falsos positivos. Foto: JEP

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó a cinco años y nueve meses de prisión al coronel en retiro Germán Alberto León Durán. El exmilitar era investigado en la justicia transicional por 31 casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridos entre el 12 de diciembre de 2005 y el 15 de noviembre del 2006 en Casanare y Boyacá, cuando fue comandante del Batallón de Infantería Ramón Nonato Pérez (Birno).

Se trata de una decisión clave, que se conoce exactamente tres meses después de que el exmilitar reconociera responsabilidad de forma tardía frente a los familiares de las víctimas, durante una audiencia que se desarrolló el 19 de marzo de 2026 en Yopal (Casanare). Inicialmente, el caso del León Durán estuvo sembrado de incoherencias. Fue imputado el 14 de julio de 2022 como máximo responsable en casos de falsos positivos en los llanos.

En contexto: Un dolor que no cesa: víctimas de falsos positivos en Casanare enfrentan a su victimario

En principio, el coronel (r) no aceptó su responsabilidad y su caso fue remitido a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), también conocida como la Fiscalía de la JEP. Allí se adelantó la investigación que permitió alimentar el expediente en el que se señala a León Durán como máximo responsable de crímenes de guerra y de lesa humanidad, por los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada.

Justo antes de que la UIA radicara el escrito de acusación en su contra ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, el exmilitar decidió aceptar su responsabilidad en al menos 30 casos de ejecuciones extrajudiciales de civiles inocentes que ocurrieron bajo su mando. Ese reconocimiento tardío le evitó a León Durán ser llevado a un juicio adversarial que lo ponía de cara a una condena de hasta 20 años de prisión.

Lea también: JEP imputa a cinco exjefes de las Farc por 423 crímenes contra indígenas y afro en el Caribe

Ese reconocimiento tardío le abrió la puerta a León Durán para su pena máxima, según los lineamientos de la JEP trazados en el Acuerdo de Paz del 2016, fuera de máximo ocho años de cárcel. Sumado, además, a los aportes para garantizar la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. Entre otras cosas, la entrega e información relacionada con casos que siguen sin resolverse y la ayuda para buscar y hallar a las personas desaparecidas.

En marzo pasado, cuando se adelantó en Yopal la audiencia de reconocimiento tardío de verdad en Yopal, León Durán por primera vez se paró frente a las víctimas para aceptar los graves crímenes que cometió allí. “Yo soy el responsable de todos los dolores y sufrimientos que ustedes han padecido (...) Hice parte de una estructura criminal, convirtiéndome en la piedra angular, en la llave que abrió la puerta de todo lo criminal que ocurrió”, dijo.

Le puede interesar: El Aro, La Granja y San Roque: las masacres por las que llaman a indagatoria a Álvaro Uribe

En la decisión de la JEP en contra del exmilitar se detalla que los crímenes ocurrieron “en el marco de una política institucional que exigía ‘resultados operacionales’ a las diferentes unidades del Ejército. Se trató de una estructura criminal organizada (un aparato organizado de poder enquistado dentro de la institución) que seleccionó, reclutó mediante engaño y ejecutó al menos a 31 víctimas, presentándolas falsamente como ‘bajas en combate’.

La mayoría de las víctimas eran campesinos o personas en condiciones de vulnerabilidad que provenían de los departamentos de Casanare, Boyacá, Arauca, Meta, Quindío y Santander. “No se trató de excesos individuales ni de episodios aislados: fue un patrón criminal deliberado, continuado y respaldado institucionalmente mediante órdenes de operaciones, sistemas de incentivos y el silencio cómplice de superiores y organismos de control que tuvo lugar durante esos años”, señaló la JEP sobre la sentencia.

Lea: Más de 12.000 personas han sido desplazadas por violencia de grupos armados en 2026

La ponencia de esta sentencia estuvo a cargo del magistrado Gustavo Salazar Arbeláez, de la Subsección Tercera de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP. La decisión fue firmada también por los magistrados María del Pilar Valencia García y Raúl Eduardo Sánchez Sánchez. Para los togados, hubo una aceptación plena del rol de mando que León Durán tuvo cuando fue comandante del Birno del Ejército.

“El Tribunal destacó el tránsito del compareciente de una negativa inicial hacia un reconocimiento genuino impulsado por la interpelación de su propia familia y el diálogo directo con las víctimas. Valoró de manera positiva el proceso previo de 16 sesiones de preparación, tres rondas de encuentros privados con las familias y el acuerdo restaurativo aceptado por el compareciente en la audiencia de Yopal”, señaló la JEP sobre el caso.

Más contenido: Fiscalía llama a Álvaro Uribe a indagatoria por presuntos vínculos en masacres en Antioquia

“El Tribunal fue enfático en que la desaparición forzada constituye un crimen de ejecución permanente que sigue consumándose mientras las familias no reciban información cierta sobre el paradero de sus seres queridos o la ubicación de sus cuerpos. Esta declaración tiene implicaciones directas sobre las obligaciones del condenado, que no cesan con la pena: León Durán deberá contribuir activamente a la búsqueda de los desaparecidos como parte del acuerdo restaurativo”, agrega la sentencia contra el exmilitar.

Además de la pena de más de cinco años de prisión, León Durán tendrá que cumplir un acuerdo de “satisfacción de los derechos a la verdad, la reparación y las garantías de no repetición”. Este incluye buscar a los desaparecidos, establecer diálogos de verdad con otros máximos responsables, dignificar el buen nombre de las víctimas por medio de la participación en actos públicos y simbólicos de reconocimiento, entregar cartas de disculpas individuales a las víctimas y diseñar una cátedra de paz dirigida a unidades militares para decirles a estos crímenes: nunca más.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.