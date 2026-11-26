Iván Name y Andrés Calle están libres desde el pasado jueves 15 de octubre, por orden de la Corte Suprema de Justicia. Foto: EFE - Carlos Ortega / Mauricio Dueñas Castañeda

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Caso Ungrd: Procuraduría formula cargos contra los excongresistas Iván Name y Andrés Calle Redacción Judicial Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos disciplinarios en contra de los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). El caso está relacionado con las supuestas coimas entregadas por Sandra Ortiz.

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