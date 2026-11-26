Caso Ungrd: Procuraduría formula cargos contra los excongresistas Iván Name y Andrés Calle
Los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, enfrentarán juicio disciplinario por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Según el Ministerio Público, los excongresistas habrían recibido millonarias coimas para direccionar decisiones en el legislativo.
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La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos disciplinarios en contra de los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). El caso está relacionado con las supuestas coimas entregadas por Sandra Ortiz.