Caso Uribe: este es el fallo del Tribunal de Bogotá que dejó vivo el expediente

El Tribunal Superior de Bogotá publicó la sentencia de 269 páginas en la que dejó vivo el expediente penal contra Uribe Vélez. Foto: Archivo

En 269 páginas, el Tribunal Superior de Bogotá condensó la decisión más reciente de no cerrar la investigación que, desde hace tres años, realiza la Fiscalía en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Como él mismo lo había anticipado el jueves pasado, la justicia decidió no precluir el caso porque, en pocas palabras, el ente investigador no hizo un buen trabajo para probar que no hay pruebas para seguir investigando al exprimer mandatario por los delitos de fraude procesal y soborno.

Esta decisión es la tercera que emite la justicia en la que queda claro que el expediente no se puede cerrar, como lo pretendía la Fiscalía, Procuraduría y la defensa de Uribe, pues todavía hay dudas de cuál fue realmente el papel que tuvo el expresidente Uribe en el supuesto ofrecimiento de sobornos para que testigos cambiaran sus versiones a su favor y el presunto engaño a la justicia (fraude procesal) para salir bien librado de una investigación penal que lo vincularía a grupos paramilitares en Antioquia.

El Tribunal Superior estudió los siete argumentos que presentó la Fiscalía para decir que no hay suficientes pruebas para seguir adelante con la investigación. Punto a punto, los tres magistrados de la Sala Penal, Carlos Andrés Guzmán, Hermens Lara y Dagoberto Hernández, fueron explicando por qué la tesis del fiscal Javier Cárdenas no era sólida y, en últimas, no estuvieron de acuerdo con ninguno de los siete hechos planteados por el ente investigador.

“Sería inadecuado, ante tales circunstancias, revocar la decisión de primera instancia, por lo que, si la Fiscalía tenía una hipótesis diferente, una labor investigativa más profunda y diligente podría determinar o descartar la concurrencia de los elementos típicos del punible bajo análisis”, expresó el Tribunal Superior de Bogotá en su decisión que, además, fue unánime y no tuvo ningún salvamento o aclaración de voto.

El expresidente Uribe reaccionó a la decisión

El expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó en su cuenta de X (antes Twitter) a la decisión del Tribunal de rechazar la solicitud de la Fiscalía de cerrar el proceso en su contra por fraude procesal y soborno. Aunque él mismo había anticipado el sentido de la decisión el pasado jueves, en sus redes sociales expresó su agradecimiento a varios expresidentes que le manifestaron apoyo.

Además, expresó que: “Mantendré la lucha hasta que se reconozca que combato sin trampas, sin comprar testigos, sin engañar a la justicia”. En otro mensaje, el expresidente señaló que estaba en desacuerdo con el Tribunal, “pero reconozco que los magistrados no se manifestaron con odio político”.

Mis agradecimientos al grupo de ex Presidentes Latinoamericanos, al ex Presidente José María Aznar, y a los ex Presientes César Gaviria, Andrés Pastrana e Iván Duque.



— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) October 7, 2023

Con esta decisión, ¿el expresidente Uribe irá a juicio?

La respuesta a esta pregunta no es tan clara. Al menos no todavía. Si bien el expresidente anticipó el jueves pasado la decisión del Tribunal y dijo que sería llamado a juicio, lo cierto es que esa frase de Uribe contenía una pequeña trampa: los magistrados que estudiaron el caso no pueden obligar a la Fiscalía a llamar a un investigado a juicio, pues solo esa entidad tiene la facultad para tomar la decisión de acusar a una persona.

Precisamente, los magistrados insistieron en la decisión en que no pueden ordenarle a la administración de Barbosa que llame a juicio a Álvaro Uribe Vélez. “En todo caso, la Fiscalía podrá evaluar, dentro de su autonomía y sus facultades constitucionales y legales, si ha de continuar investigando, o si, por el contrario, en algunos de los eventos pueda adoptar otra alternativa, por ejemplo, la posibilidad de definirlos de fondo a partir de una valoración detenida de la prueba construida en un debate abierto, con participación de las partes y en un escenario de plena confrontación y contradicción de los medios de conocimiento que allí ellos presenten”, agregó el Tribunal

Y entonces, ¿qué sigue para el expresidente Uribe?

Así las cosas, la Fiscalía todavía no ha confirmado qué va a hacer ahora con el expediente, pero el fiscal general confirmó que sí están estudiando la posibilidad de cambiar al fiscal del caso. Pero, como la ley no estipula cuántas veces puede el ente investigador presentar una preclusión, la administración Barbosa podría volver a hacerlo. De esa manera, serían cuatro veces las que la Fiscalía intenta cerrar la investigación contra Uribe, pese a que dos juezas y tres magistrados le han dicho que sí hay pruebas para seguir con el caso y que su trabajo, por ahora, ha sido insuficiente para archivar el expediente.

Sin embargo, hay otro camino: el de acusar al expresidente y llevarlo a juicio. Un evento que sería histórico en el país, pues nunca antes un expresidente ha llegado hasta ese punto de una investigación penal. No obstante, ese escenario no es nada claro por ahora. Desde que se supo la decisión del Tribunal, la Fiscalía ha optado por el silencio y, a cuatro meses de que Francisco Barbosa termine su periodo como fiscal, este caso se perfile desde ya como uno de los grandes fracasos de su administración.

