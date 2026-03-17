Caso Zulma Guzmán: Minjusticia pide al Reino Unido agilizar extradición a Colombia

Zulma Guzmán es señalada por la Fiscalía en Colombia como presunta responsable de los delitos de homicidio agravado e intento de homicidio, por el caso de envenenamiento con talio. Foto: Archivo Particular

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A través de una misiva enviada a la Cancillería colombiana, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, solicitó que, por medio de los canales diplomáticos, se comunique al Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte la importancia del “retorno al territorio nacional de la ciudadana colombiana Zulma Guzmán Castro”.

La empresaria es señalada por la Fiscalía General de la Nación como la presunta responsable de la muerte por envenenamiento de dos niñas en Bogotá, quienes el 4 de abril de 2025 consumieron unas frambuesas que estaban contaminadas con talio. Zulma Guzmán actualmente está recluida en una cárcel del Reino Unido, país europeo al que se fugó el año pasado.

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Según la carta del ministro, el objetivo de esta solicitud es evitar “escenarios de impunidad y permitir el esclarecimiento de los hechos por parte de las autoridades judiciales competentes”. La cartera también señaló que la comparecencia de Zulma Guzmán en Colombia resulta “esencial” para garantizar los derechos de las víctimas, en un caso que, según el Ministerio, es de “especial relevancia”.

Además, el ministro indicó que el Estado colombiano tiene previstas las garantías para la seguridad y la protección de la vida e integridad de la mujer. A la mujer, investigada por los delitos de homicidio agravado e intento de homicidio, la justicia le seguía la pista en varios países hasta que en diciembre fue hallada en el río Támesis, en Londres.

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El caso de Zulma Guzmán

La mujer es señalada por la Fiscalía de ser presuntamente responsable del envenenamiento de tres menores y un adulto en Bogotá, el 4 de abril de 2025. Un día antes, según la información recopilada en los documentos de la solicitud de extradición conocidos por El Espectador, un domiciliario presuntamente contratado por Guzmán llegó hasta la casa de la familia De Bedout para realizar una entrega. Se trataba de unas frambuesas que, en apariencia, eran un obsequio para la familia.

Estas frambuesas, que consumieron las tres menores y el adulto, habían sido contaminadas con talio, un peligroso metal cuyas consecuencias, al ser ingerido, son letales. Las tres menores y el joven presentaron síntomas de intoxicación y fueron trasladados a la Fundación Santa Fe de Bogotá. Allí, dos de las niñas, de 13 años y 14 años, fallecieron.

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Según un documento de la Fiscalía, “la causa de la muerte fue una intoxicación aguda por talio, en el contexto del consumo de alimentos (frutas bañadas en chocolate) durante una reunión de adolescentes (...). Por lo anterior, la manera de muerte corresponde a un homicidio, toda vez que es muy infrecuente la intoxicación por este tipo de elementos y particularmente el talio es altamente tóxico, poco volátil, incoloro e inodoro, por lo que se infiere que fue agregado intencionalmente a los alimentos”.

Desde el hallazgo de Zulma Guzmán en el río Támesis, el pasado 17 de diciembre de 2025, y su detención mediante circular roja de Interpol, las autoridades colombianas están a la espera de la extradición de la mujer, con el objetivo de evitar la impunidad y esclarecer los hechos relacionados con el envenenamiento con frambuesas. Sin embargo, la Fiscalía ha dicho que, según el sistema judicial inglés, el trámite de extradición podría tardar hasta dos años.

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