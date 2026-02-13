Minjusticia explicó demoras en extradición de Zulma Guzmán por envenenamiento con talio

Zulma Guzmán fue detenida en Londres el 17 de diciembre de 2025. Foto: Archivo Particular

El nuevo ministro de Justicia de Colombia, Jorge Iván Cuervo, se pronunció sobre la extradición de la colombiana Zulma Guzmán, empresaria señalada por la Fiscalía como presunta responsable de la muerte por envenenamiento de dos niñas en Bogotá, quienes el 4 de abril de 2025 consumieron frambuesas que estaban contaminadas con talio. La mujer actualmente se encuentra recluida en una cárcel del Reino Unido, país al que se había fugado.

El ministro Cuervo señaló que la demora en la ejecución del trámite se debe a retrasos en los recursos internos del sistema judicial británico. Asimismo, indicó que la defensa de Zulma Guzmán estaría alegando posibles problemas de salud mental de la mujer, para evitar que sea extraditada y que responda ante la justicia colombiana por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio.

“Es una prioridad para el gobierno que, una vez se surtan estos procedimientos internos en el Reino Unido, esta persona sea traída a Colombia”, señaló el ministro Cuervo. La mujer fue detenida el 17 de diciembre en Londres, luego de haberse lanzado al río Támesis. Durante varias semanas estuvo en una clínica hasta que se oficializó su detención por medio de una circular roja de Interpol.

La jueza Sarah Turnock, del distrito de Westminster, en Londres, fue quien dirigió la primera audiencia en contra de Guzmán ante la justicia inglesa, la cual se adelantó el pasado 9 de febrero. La togada ordenó la detención preventiva en centro carcelario en contra de la mujer, mientras avanza el trámite correspondiente para saber si tiene luz verde o no el pedido de extradición por parte de Colombia.

En esa misma línea se pronunció también esta semana la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, quien dijo a medios de comunicación que el cronograma judicial del Reino Unido y su protocolo para adelantar este tipo de trámites es demorado. La extradición de Zulma Guzmán, en caso de que sea autorizada, podría tardar entre año y medio y dos años. Mientras tanto, el caso en Colombia sigue sin mayores avances, pues aún no se sabe si la mujer será citada virtualmente para ser imputada o no.

Lo que se sabe del caso

En la mañana del 5 de abril de 2025, tres menores de edad y un adulto fueron trasladados a la Fundación Santa Fe de Bogotá e ingresados de urgencia a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de esa clínica de la capital. Hasta ese momento se creía que se trataba de un caso de intoxicación común. Sin embargo, ese mismo día, en horas de la tarde, una de las menores murió. Cuatro días después, el 9 de abril, falleció otra de las niñas.

“La causa de la muerte fue una intoxicación aguda por talio, en el contexto del consumo de alimentos (frutas bañadas en chocolate) durante una reunión de adolescentes (...). Por lo anterior, la manera de muerte corresponde a un homicidio, toda vez que es muy infrecuente la intoxicación por este tipo de elementos y, particularmente, el talio es altamente tóxico, poco volátil, incoloro e inodoro, por lo que se infiere que fue agregado intencionalmente a los alimentos”, se lee en el informe de necropsia de una de las menores.

Desde ese momento, la Fiscalía inició una investigación para determinar qué había detrás de la intoxicación de las cuatro personas y la muerte de las dos niñas. “Podemos decir que se encontró una sustancia que hace parte de la historia clínica de los pacientes y de la investigación (...). No existe un riesgo para la salud pública; no se detectó algún alimento o sustancia de consumo general que esté ocasionando daño a la salud de los ciudadanos”, dijo en su momento Gerson Bermont, secretario de Salud de Bogotá.

Tras ocho meses de investigación, el 5 de diciembre de 2025, la Fiscalía señaló por primera vez a Zulma Guzmán como presunta responsable de envenenar las frambuesas con el metal tóxico. El padre de una de las víctimas, Juan de Bedout, declaró ante las autoridades haber sostenido una relación extramatrimonial con Guzmán, la cual fue terminada por él antes del fallecimiento de su esposa, Alicia Graham, en 2021.

Sobre Guzmán, se supo que después de las muertes de las menores estuvo en varios países, como Argentina, Brasil y Reino Unido, donde finalmente fue detenida por medio de una circular roja de Interpol. Mientras avanza el proceso para su extradición, en Colombia las autoridades siguen tirando del hilo y atando cabos para lograr esclarecer el crimen.

