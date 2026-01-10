Cayó alias Santiago, cabecilla del Eln y señalado por los paros armados en Chocó Foto: Ministerio de D

En medio de un consejo de seguridad que se adelantó en Quibdó, Chocó, el pasado 7 de noviembre, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ordenó aumentar la ofensiva militar y el despliegue operacional en el departamento. Bajo esa instrucción, cayó alias Santiago, uno de los máximos cabecillas del Eln en el occidente del país, señalado por los recientes paros armados en Chocó que han provocado confinamientos y desplazamientos en la región.

De acuerdo con la información del Mindefensa, alias “Santiago” tiene un historial criminal de más de 28 años en esa guerrilla. En los operativos, el guerrillero fue ubicado en zona rural de San José del Palmar, donde intentaba esconderse de la ofensiva del Ejército.

“Durante 3 semanas, por tierra, río y aire fueron insertadas las tropas quienes iban tras este objetivo de alto valor estratégico. Fue así como finalmente se logró identificar el lugar en donde este peligroso individuo se refugiaba y se produce un combate. Es en ese momento cuando muere en desarrollo de la operación militar Hernán Chica Palacios, alias Santiago”, detalló el Ministerio de Defensa.

Este cabecilla del Eln también era conocido en la región por ataques sistemáticos contra las comunidades más vulnerables de los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Antioquia y Risaralda, incluyendo homicidios, reclutamiento forzado de menores, extorsión, secuestro, confinamiento y desplazamiento forzado.

Así mismo es señalado de amenazar a las comunidades y ordenar los mal llamados “paros armados” en el Chocó durante el 2024 y 2025, en donde impedía la libre movilidad de la población civil, generando desplazamientos forzados, confinamientos y escasez de alimentos entre otras acciones.

Alias “Santiago” tenía varias órdenes de captura vigentes y una solicitud de extradición.

