Judicial

Escudo Nacional Antidrones: la billonaria inversión del Mindefensa contra los grupos armados

Más de COP 6.3 billones costará el proyecto que desarrollará el Ministerio de Defensa, en cabeza del jefe de esa cartera, Pedro Sánchez. El presidente Petro desembolsó inicialmente COP 1 billón para adelantar la primera fase en 2026.

Redacción Judicial
10 de enero de 2026 - 05:25 p. m.
Escudo Nacional Antidrones: la billonaria inversión del Mindefensa contra la acción de grupos armados
Escudo Nacional Antidrones: la billonaria inversión del Mindefensa contra la acción de grupos armados
Foto: MinD
El 2026 en Colombia arranca con una ambiciosa estrategia en materia de seguridad y defensa nacional. El Ministerio de Defensa liderará un proyecto llamado: Escudo Nacional Anti Drones, que tiene como objetivo principal garantizar la protección de la población civil y de los miembros de la Fuerza Pública. La inversión para esta iniciativa, que estará a cargo del ministro Pedro Sánchez, es de más de COP 6.2 billones.

Además de seguridad, el proyecto busca defender la nación de la ofensiva que han implementado los grupos armados ilegales a través del manejo de drones. Con esta iniciativa se pretende garantizar el control del espacio aéreo y evitar las perdidas de vidas humanas. Para este primer año, el presidente Gustavo Petro logró el desembolso de COP 1 billón para su desarrollo debido a la importancia estratégica del proyecto.

En ese contexto, la iniciativa cuenta con equipo multi disciplinario integrado por hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, quienes aportarán su conocimiento operacional, operativo y su experticia para desarrollar y validar todas las especificaciones técnicas de esta herramienta. Además, tendrán el acompañamiento del Grupo de Transparencia del Ministerio de Defensa Nacional, así como de una empresa especializada en contratación estatal.

“Este proyecto estratégico para la seguridad nacional tendrá diferentes criterios básicos, como la contratación, que será de Gobierno o Estado a la Empresa, pero con acompañamiento del país o del Estado al cual pertenece ese fabricante. Así mismo, la negociación se realizará con los productores o con los representantes legales directos de cada una de las compañías”, detalló el Mindefensa.

Según explicó el Ministerio, la iniciativa tendrá condiciones iniciales para no aceptar ofertas de empresas intermediarias o comercializadoras. Así mismo, quien oferte y sea elegido, deberá garantizar la actualización permanente, el entrenamiento y la capacitación de instructores, tanto para las operaciones como para el mantenimiento de los equipos mismos.

Por Redacción Judicial

