Consejo de Seguridad de la ONU reiteró su respaldo a la JEP y al Acuerdo de Paz

La reunión estuvo centrada en la presentación del más reciente informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. /Imagen de referencia/. Foto: ONU/EFE - Manuel Elías/ONU

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A través de una sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), realizada en Nueva York (Estados Unidos), representantes de los países miembros hicieron un llamado a continuar con la implementación del Acuerdo Final de Paz de 2016 y respaldaron la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En particular, durante la sesión, la ONU destacó la puesta en firme de las sentencias de la JEP contra el antiguo secretariado de las Farc por secuestro y contra militares involucrados en asesinatos presentados falsamente como bajas en combate, conocidos como “falsos positivos”.

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La reunión estuvo centrada en la presentación del más reciente informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. En ese contexto, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, hizo un llamado a “preservar los avances que Colombia ha logrado en el marco del Acuerdo de Paz y a sentar las bases para hacer frente a los desafíos actuales”.

El informe de la Misión de la ONU señala que “el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz en Colombia aprobó la asignación de más de USD 13 millones (que equivale a cerca de COP 44.600 millones) a iniciativas de paz a nivel local, entre otras cosas, para apoyar el componente restaurativo de las sanciones propias dictadas por la JEP, así como la acción integral contra las minas antipersonal”.

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Además, en el Consejo de Seguridad, el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Miroslav Jenča, subrayó la necesidad de proteger la seguridad física y asegurar las garantías judiciales de los más de 11.000 exintegrantes de las Farc que dejaron las armas y se acogieron a la justicia transicional como parte de su proceso de reincorporación.

“Es esencial proteger lo logrado, ampliar la seguridad y el desarrollo con una mayor presencia del Estado en las regiones afectadas por la violencia, y garantizar justicia para las víctimas en los términos del Acuerdo”, señaló Miroslav Jenča durante la sesión. Por su parte, Estados Unidos, representado por Jeff Bartos, instó al Gobierno de Colombia a priorizar una ejecución rápida de los compromisos adquiridos en el Acuerdo Final de Paz.

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Por último, el representante de Panamá, el embajador Eloy Alfaro de Alba, señaló que la implementación integral del Acuerdo Final de Paz sigue siendo un componente fundamental para abordar las causas estructurales de la violencia. En cuanto a la JEP, destacó las recientes sentencias que quedaron en firme en el Caso 01, relacionado con los secuestros cometidos por las extintas Farc, y en el Caso 03, sobre los asesinatos presentados falsamente como bajas en combate.

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