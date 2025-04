Claudia Julieta Duque rechaza acto de perdón del Estado: culpa al presidente Petro

Periodista e investigadora de derechos humanos Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La abogada y periodista Claudia Julieta Duque, reconocida por sus investigaciones sobre el asesinato del humorista Jaime Garzón con complicidad de agentes del Estado, se rehusó a recibir cualquier acto de perdón por parte del gobierno de Gustavo Petro. Un acto de justicia y reivindicación de derechos ordenado por un juzgado de Bogotá, el año pasado, como medida de reparación por la persecución y tortura psicológica que perpetraron funcionarios del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en su contra, entre los noventas y principios de los 2.000.

La negativa de Duque se basa en el reciente nombramiento de José Alexis Mahecha, exdirector de Inteligencia del DAS, como director administrativo y financiero del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Es decir, uno de los más altos cargos de gobierno que, de hecho, tiene la función de trabajar codo a codo con el mismísimo presidente. El centro del debate está en que Mahecha, si bien ha sido absuelto en primera y segunda instancia por las chuzadas y violaciones del DAS, en los procesos judiciales en su contra han quedado testimonios y pistas de su presunta participación. Una que está por ser delimitada por la Corte Suprema de Justicia en última instancia.

El pasado 27 de septiembre, un juzgado de Bogotá condenó a otro exdirector de Inteligencia del DAS, Enrique Alberto Ariza, a una pena de 12 años y medio de cárcel por el delito de tortura agravada en contra de Duque. Se trató del octavo funcionario de ese extinto organismo en ser sentenciado, por, con recursos propios del Estado, escarbar información sobre Duque para amenazarla y atacarla, al punto de llegar a la tortura psicológica y disponer de dispositivos de ubicación en secreto en su esquema de seguridad. Entre las medidas de reparación, el juzgado le ordenó a la Presidencia realizar un acto de disculpas públicas. El reciente nombramiento de Mahecha, en el Dapre, lo cambió todo.

“Considero en extremo revictimizante y burlesco el que precisamente Usted (Petro) -en su momento el más importante abanderado de las víctimas, quien como congresista denunció las graves violaciones de derechos humanos que sufrí cuando investigaba el caso del periodista Jaime Garzón Forero y fue el primero en calificarlas como un crimen de lesa humanidad- sea quien haya ascendido a tan alto cargo a una persona cuestionada por sus acciones en el DAS, varias de las cuales no contaron con la debida investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, pero de cuyas labores quedó rastro en los diversos expedientes que hoy intentan enterrar”, le dijo Duque al presidente a través de una carta.

Y continúo: “Señor Presidente: Usted conoce mi calidad investigativa de primera mano. Recordará que entre los años 2003-2009 los resultados de mi trabajo periodístico apoyaron varios de sus debates parlamentarios sobre paramilitarismo, inteligencia de Estado y acciones ilegales del DAS. Como bien sabe, conservo documentos, bases de datos, testimonios y copias de casi la totalidad de los procesos por el llamado ‘caso DAS’. Por ello, aunque hoy los tribunales colombianos intenten obligarnos a los periodistas a conjugar en condicional, no tengo duda en afirmar que el capitán Mahecha -llamado a calificar servicios en la Policía en abril de 1995- fue absuelto no por acción de la justicia sino por todo lo contrario”.

En el caso particular de Duque, señala la periodista, se tiene prueba de que en julio de 2009, Mahecha en calidad de director general de Inteligencia, negó que el DAS hubiese recopilado información alguna sobre ella. Una mentira palpable teniendo en cuenta de que la extinta entidad tenía hasta organigramas con la foto de Duque, en la que parecía miembro de una organización criminal, solo por su papel de defensora del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar). Además, una inspección de la Fiscalía dio cuenta de que el DAS tenía hasta una hoja de vida con reporte de actividades de Duque durante sus dos últimos exilios en 2005 y 2008.

Entre las pruebas con las que cuenta Duque está una declaración de abril de 2010, del investigado Germán Albeiro Ospina, exjefe del Grupo de Observación Nacional e Interinstitucional (GONI) del DAS. “En los temas específicos relacionados con los senadores Piedad Córdoba y Gustavo Petro, no solo era un tema (sic) que manejaba el GONI, sino que yo recibía información de varias seccionales del país. Recuerdo una en particular. Para 2009, se presentó un proyecto, si mal no recuerdo, denominado Suramérica o Amazonas en los que la seccional Valle del Cauca, bajo la dirección del capitán Alexis Mahecha, enviaba a la subdirección de contrainteligencia, específicamente al GONI, información de seguimientos y cubrimiento de reuniones o eventos de la senadora Piedad Córdoba cuando hacía presencia en esa zona del país”, contó Ospina.

De otro lado, en la acusación contra José Alexis Mahecha por el caso del DAS -en el que fue absuelto tanto en primera como en segunda instancia-, la Fiscalía recogió el testimonio de William Romero Sánchez, exdirector de Fuentes Humanas del organismo de seguridad. Según Romero, “él (Mahecha) y Fernando Ovalle Olaz dirigían la agenda de requerimientos: hay que buscar información de oenegés, hay que buscar información de Petro, hay que buscar información de Piedad Córdoba. Esa política de difusión para obtener resultados llegaba a la seccional a donde él estuvo, pues tuvo que haber llegado así como me llegó a mí en la Subdirección de Fuente (…) ellos eran los dos directores que recolectaban información de partidos de oposición o de las oenegés, o hacían inteligencia a un blanco político”.

Los expedientes recopilados por Duque señalan al Mahecha, además, por participar en la persecución estatal del DAS contra Alexander López Maya, actual director del Departamento Nacional de Planeación. En una reciente entrevista con Duque, el mismo Mahecha respondió que la justicia ha probado en dos oportunidades que nada tuvo que ver con las chuzadas. “Asistí a todas las audiencias y llamados de la justicia para probar mi inocencia y al final logramos demostrar que nunca tuve responsabilidad en nada”, concluyó.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.