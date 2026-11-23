La denuncia ante el alto tribunal la presentaron las congresistas de Salvación Nacional Carol Borda y Sara Castellanos. En un escrito de nueve páginas, las políticas le piden al alto…

Las polémicas por títulos presuntamente falsos presentados por congresistas del Pacto Histórico ya llegaron a la Corte Suprema de Justicia. En la tarde de este lunes 23 de noviembre, fue denuncia la representante a la Cámara Claudia Teresa Romero Nader por presentar títulos de la Universidad Javeriana que, según la propia institución educativa, son falsos.

La denuncia ante el alto tribunal la presentaron las congresistas de Salvación Nacional Carol Borda y Sara Castellanos. En un escrito de nueve páginas, las políticas le piden al alto tribunal "que se verifique el origen, autenticidad, elaboración, atribución y eventual uso de un documento que le atribuye el título de Administradora de Empresas de la Pontificia Universidad Javeriana, pese a que la certificación oficial expedida por esa institución informa que no registra su inscripción ni el otorgamiento de dicho título".

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Asimismo, solicitan que la Corte "investigue, en caso de existir soportes concretos, si esa credencial fue empleada como maniobra engañosa durante la campaña electoral y pudo configurar fraude al sufragante". De igual manera, piden determinar si incurrió en el delito de falsedad en documento público, ya que "la naturaleza pública de los títulos universitarios, incluso cuando son expedidos por instituciones privadas de educación superior, en ejercicio de funciones públicas".

También, si incurrió en el uso de documento público falso y esclarecer "si efectivamente aportó dicho documento, las circunstancias de su presentación y si conocía su falsedad" al momento de su posesión como congresista u otras actuaciones. Por otra parte, señalan que debe revisarse si Romero Nader "utilizó el diploma presuntamente falso para inducir en error a funcionarios de la Cámara de Representantes u otras entidades públicas".

De igual manera, las congresistas de Salvación Nacional piden a la Corte verificar si la representante del Pacto Histórico "utilizó su presunta condición de Administradora de Empresas de la Pontificia Universidad Javeriana para promover su candidatura y obtener respaldo electoral" desplegando maniobras que hubieran incidido en la decisión de los electores.

El escándalo de Romero inició desde el pasado 21 de noviembre, cuando en redes sociales el twittero Juan Felipe Pedraza, a través de su cuenta de X, en la que se identifica como Rentas, escribió: “Hace unos días una amiga me escribió porque le llegó cierta información y yo simplemente me puse a comprobar. (Se decía que supuestamente ella estaba graduada de Administración de Empresas de la Universidad Javeriana)”.

Asimismo, aseguró que preguntó directamente al “Consejo Profesional de Administradores de Empresas y me puse a buscarla y no, ni está matriculada, ni existe en la Universidad Javeriana, entonces pues es otro caso más”. En uno de los documentos presentados, firmado por el director de la Oficina de Admisiones y Registro Académico, se lee que “Claudia Teresa Romero Nader no se encuentra en la base de datos de registro académico. No estuvo inscrita como estudiante en la Universidad”.

Su caso se suma al de la también congresista del Pacto Histórico Luz Estrada. En la tarde de este 23 de noviembre la Procuraduría, que la investiga disciplinariamente, la suspendió de su cargo mientras avanzan las pesquisas. La decisión se tomó luego de que, el pasado 19 de noviembre, la Procuraduría abriera una investigación disciplinaria contra la congresista. El proceso comenzó después de que se hizo pública una carta fechada el 23 de octubre de 2025, en la que la Universidad Nacional desmintió la existencia del título que la representante habría presentado ante el Congreso. Estrada, además, trabajó en algunas dependencias públicas durante la administración del expresidente Gustavo Petro.

Para el ente de control, la suspensión provisional se justifica en atención a que su permanencia en el cargo de congresista podría posibilitar una interferencia en el trámite de la investigación. “La medida busca evitar que la servidora pública investigada, en su condición de Representante a la Cámara, utilice la investidura que se deriva de su cargo, para interferir en el curso de la actuación”, señala el auto.

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