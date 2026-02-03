Cobros ilegales y suplantación: ANT alerta por estafadores en 25 departamentos

Falsos funcionarios que se hacían pasar como parte de la ANT exigían pagos entre $300.000 y 2 millones de pesos a comunidad rural, utilizando documentos falsos y grupos de WhatsApp.

La Agencia Nacional de Tierras lanzó un llamado de advertencia para que las comunidades rurales y ciudadanos en general no caigan en las estafas de falsos tramitadores que estarían suplantando a la entidad y cobrando sumas de dinero para agilizar solicitudes de inscripción y recepción de documentos. Según detalló la ANT, los falsos funcionarios utilizaban documentos falsos y se comunicaban a través de grupos de WhatsApp en los que simulaban ser oficinas de la entidad.

Al enterarse de la situación, la ANT detalló que se hizo un balance con la Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras y se identificó que, solo el año pasado, se realizaron aparentes cobros ilegales en al menos 25 departamentos del país. Los cobros que se habrían realizado en territorios como Caldas, Cundinamarca y Meta iban desde COP 300.000 a COP 2 millones de pesos por trámites falsos.

Así opera la red de falsos funcionarios de la ANT

Según explicó la Agencia Nacional de Tierras, los estafadores crearon falsos grupos de WhatsApp que simulaban ser oficinas de la entidad para exigir dinero por inscripciones inexistentes y envío de documentación.

Asimismo, la entidad detalló que, según 43 denuncias, habrían sido exigidos cobros irregulares de hasta dos millones de pesos a cambio de supuestos ofrecimientos de adjudicación de predios a más de 56 familias campesinas en Tolima.

“Inescrupulosos suplantan a funcionarios de la entidad, utilizan información y firmas de personas que no hacen parte del equipo directivo, y solicitan documentos personales o pagos por trámites que son 100 % gratuitos y hacen parte de la implementación de la Reforma Agraria”, alertó la ANT.

Y agregó: “La ANT aclara que no está ofertando vacantes, que no realiza procesos de selección por WhatsApp u otros canales no institucionales y que las ofertas laborales del Estado solamente se publican en los portales oficiales del Gobierno nacional”.

Durante el 2025, la Agencia Nacional de Tierras recibió 971 peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD). 13 denuncias fueron trasladadas a la Fiscalía General de la Nación, como parte de una mesa de trabajo articulada. Asimismo, la ANT ha presentado más de 39 denuncias penales ante la Fiscalía por presuntos casos de corrupción.

Estos son los canales de denuncia si fue víctima de estafa

Las víctimas de estafas pueden denunciar directamente ante la Fiscalía General de la Nación o informar a la ANT, a través de los siguientes canales:

Línea nacional: 018000-933881

Línea en Bogotá: 601 518 5858, opción 0

atencionalciudadano@ant.gov.co oficinadelinspector@ant.gov.co Correos electrónicos: info@ant.gov.co

Página web: www.ant.gov.co , botón ‘Denuncie posibles hechos de corrupción’

Recuerde que todos los trámites de la Agencia Nacional de Tierras son gratuitos, no requieren intermediarios y solo se realizan por los canales oficiales y en las Unidades de Gestión Territorial, de la ANT, a nivel nacional. Cualquier cobro o solicitud de dinero constituye una estafa.

