Tribunal condena a cinco exintegrantes del Bloque Oriental de las Farc a 40 años de prisión

La sentencia establece que los condenados deberán cumplir penas de 480 meses, es decir, 40 años de prisión y la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo tiempo de la pena. Foto: El Espectador

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó a cinco exintegrantes del Bloque Oriental de las antiguas Farc. Se trata del exjefe de una estructura armada del Bloque, Efraín Quiñones Barreiro; del principal articulador del componente financiero, César Díaz; de un hombre que realizaba actividades de inteligencia, identificado como Ángel Melquisedec Alfaro Bonilla; y de dos guerrilleros, Daniel Zárate Velandia y Jhon Jairo Ramírez.

Según indicó la Fiscalía, a estos hombres se les atribuyen 44 hechos criminales ocurridos entre 1995 y 2005, que “dejaron 165 víctimas directas e indirectas de homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado y toma de rehenes, entre otras conductas delictivas que fueron acreditadas por una fiscal de la Dirección de Justicia Transicional”.

La sentencia establece que los condenados deberán cumplir penas de 480 meses, es decir, 40 años de prisión, además de una multa de 30.000 salarios mínimos legales vigentes para el 2001, que equivaldría a COP 8.500 millones, y la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo tiempo de la pena.

Entre los casos documentados por la Fiscalía está el desplazamiento forzado del exalcalde de San Jacinto (Meta) y su familia, ocurrido en 2002, así como el secuestro del entonces alcalde de Chiscas (Boyacá), el 17 de abril del mismo año. “El mandatario fue retenido durante tres días, en medio de cuestionamientos por desatender una instrucción del grupo armado ilegal, que había prohibido la realización de elecciones en el municipio y ejercido presiones para impedirlas”, señaló el ente investigador.

Asimismo, se incluye el secuestro de un uniformado de la Policía Nacional durante una incursión en el casco urbano de El Espino (Boyacá), el 9 de junio de 1999. “El uniformado permaneció en cautiverio mientras las Farc acordaban un denominado intercambio de rehenes con el Gobierno Nacional, el cual se materializó en junio de 2001”, precisó la Fiscalía.

