Colombia extraditó a Chile a alias “Gocho”, señalado por el crimen del militar Ronald Ojeda

De acuerdo con las autoridades, alias “Gocho” haría parte del Tren de Aragua. Foto: Archivo part

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En la tarde de este viernes 28 de agosto, las autoridades colombianas entregaron a Chile a Luis Alfredo Carrillo Ortiz, alias “Gocho”, ciudadano requerido por ese país por su presunta participación en el secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en Santiago de Chile en febrero de 2024.

De acuerdo con las autoridades, alias “Gocho” haría parte del Tren de Aragua, grupo criminal transnacional nacido en Venezuela. Asimismo, la investigación estableció que el hombre estaría presuntamente vinculado con delitos relacionados con secuestro, tráfico de migrantes, trata de personas, explotación sexual, extorsión y narcotráfico, “actividades que hacen parte del accionar criminal atribuido a dicha organización”, detalló la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín).

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Carrillo Ortiz fue capturado el 6 de febrero de 2025 en el municipio de Chiquinquirá (Boyacá), mediante una operación coordinada entre la Policía Nacional de Colombia, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y organismos de cooperación internacional. El traslado se realizará en un vuelo militar de la Fuerza Aérea de Chile, donde deberá responder ante las autoridades judiciales competentes por los hechos que se le atribuyen.

El caso Ronald Ojeda:

El 21 de febrero de 2024, el primer teniente Ronald Ojeda Moreno fue secuestrado en Chile. Diez días después, el 1 de marzo, su cuerpo fue hallado con evidentes signos de tortura dentro de una maleta que había sido sepultada bajo una estructura de cemento.

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El 22 de enero de 2025, las autoridades chilenas detuvieron a al menos una docena de presuntos integrantes de la organización criminal Tren de Aragua, algunos de los cuales estarían vinculados con el asesinato del exmilitar venezolano.

Al día siguiente, el 23 de enero, la Fiscalía de Chile reveló que uno de los presuntos testigos de la investigación por el asesinato de Ojeda habría afirmado que el crimen fue perpetrado por orden del entonces ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello.

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