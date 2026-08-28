Incautan bienes del influencer Kevin Alex Thobias, avaluados en más de COP 17.000 millones Foto: Fiscalía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El patrimonio del influencer Kevin Alex Thobias está bajo la lupa de las autoridades en Colombia. La Fiscallogró que un juez impusiera medidas cautelares sobre cinco inmuebles y cuatro vehículos de alta gama que pertenecerían al creador de contenidos. Los bienes fueron rastreados por investigadores de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras.

El resultado de ese rastreo llevó a concluir que buena parte del patrimonio, las propiedades, los carros, el estilo de vida que mostraba en redes sociales, se habría financiado con recursos de origen ilícito.

El operativo se realizó en Medellín (Antioquia), donde agentes de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional acompañaron la diligencia. Allí quedó al descubierto buena parte del patrimonio que Thobias exhibía en redes sociales: una mansión ubicada en el exclusivo sector de El Poblado, equipada con cancha de tenis, sala de cine, un lago artificial, sauna y jacuzzi. La propiedad, según las autoridades, funcionaba como una suerte de vitrina del estilo de vida que el influencer proyectaba ante sus seguidores.

En su interior, los investigadores no solo hallaron los lujos que Thobias solía mostrar en sus videos, sino también joyas, efectivo en pesos colombianos y en moneda extranjera, y documentación que ahora hace parte del expediente judicial. Se trata de elementos que, de acuerdo con la Fiscalía, permitirán reconstruir con mayor detalle la manera en que se habría movido este presunto entramado de lavado de activos.

En total, lo incautado, entre inmuebles y vehículos, supera los COP 17.000 millones, según el avalúo preliminar realizado por la entidad. La cifra, advirtió la Fiscalía, podría variar conforme avancen las verificaciones sobre cada uno de los bienes.

Detrás de esta incautación hay un proceso penal que se remonta a más de un año atrás. En julio de 2025, autoridades federales de Estados Unidos capturaron a Thobias, quien desde entonces es requerido por un Tribunal de Distrito de Puerto Rico por los delitos de fraude electrónico, conspiración para cometer fraude y lavado de activos.

Fue justamente esa investigación la que activó la alerta en Colombia. A partir de la información compartida entre agencias, la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras de la Fiscalía comenzó a rastrear la fortuna del influencer en el país, cruzando registros de propiedades, vehículos y movimientos financieros.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.