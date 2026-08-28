Gobierno De la Espriella tumba decreto que prohibía la aspersión aérea con glifosato

La resolución que queda sin efectos es la número 6 de 2015, expedida en su momento por el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE). Foto: (EPA) EFE - Efraín Patiño

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Diez años después de que Colombia le cerrara la puerta a la fumigación aérea con glifosato, el Gobierno de Abelardo de la Espriella decidió reabrirla. A través de un nuevo decreto, el Ejecutivo derogó la resolución que, desde 2015, mantenía suspendida esta herramienta de erradicación sobre los cultivos ilícitos de coca.

La resolución que queda sin efectos es la número 6 de 2015, expedida en su momento por el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE). Aquella decisión, tomada durante el gobierno de Juan Manuel Santos y en pleno proceso de negociación con las Farc, había sacado al glifosato de la política antidrogas del país.

Pero derogar esa norma no equivale a poner en marcha las fumigaciones. El propio decreto es enfático en señalarlo: por sí sola, la medida no reanuda de manera automática la aspersión aérea ni autoriza que aeronaves tripuladas empiecen a operar sobre los cultivos.

Antes de eso, el Gobierno tendrá que transitar la ruta que trazó la Corte Constitucional años atrás, cuando estableció que el glifosato no estaba prohibido, pero sí sujeto a condiciones puntuales para volver a usarse. Las medidas incluyen una serie de requisitos técnicos, ambientales y de consulta con comunidades étnicas.

Por una parte, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) deberá expedir un Plan de Manejo Ambiental General vigente para esta actividad, tal como lo exigió la Corte en la Sentencia T-413 de 2021. La segunda condición tiene que ver con las comunidades étnicas ubicadas en las zonas donde se pretende operar el programa: con ellas deberá agotarse un proceso de consulta previa, conforme al Convenio 169 de la OIT y a los parámetros fijados en el mismo fallo.

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