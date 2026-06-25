Colombia registró 261.000 hectáreas de coca en 2024, según informe de la ONU y MinJusticia

Cultivos de coca en el Cauca Foto: JOSE VARGAS ESGUERRA; El... - JOSE VARGAS ESGUERRA

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El Ministerio de Justicia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) lanzaron un informe de monitoreo de cultivos de hoja de coca en Colombia correspondiente al año 2024. Según detalló esa cartera, el informe también incluye una hoja de ruta para fortalecer la metodología de estimación del Potencial de Producción de Clorhidrato de Cocaína de Colombia y mejorar la medición del fenómeno en el país.

En ese contexto, de acuerdo al informe, para el año 2024 se identificaron 261.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca en Colombia. “Esto representa una variación del 3,5 % frente a 2023. Este comportamiento refleja una estabilidad del área sembrada a nivel nacional”, se lee en el informe.

La publicación del documento se logró tras 17 mesas técnicas en las que se evidenció la necesidad de realizar ajustes a la metodología para obtener mayor precisión. Con esa antesala, el gobierno de Colombia y Unodc acordaron una hoja de ruta para actualizar y precisar la medición.

Entre los puntos tratados se destaca la actualización del indicador de producción potencial de cocaína, la inclusión de los indicadores de “cocaína disponible” y “cocaína evitada”, la conformación de un Comité Científico de Seguimiento y la articulación de comunicaciones y canales institucionales.

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