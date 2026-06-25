Juez deja en firme medida de aseguramiento contra Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”

Diego Marín Buitrago, alias "Papá Pitufo" y conocido como el zar del contrabando, está en Portugal mientras en Colombia avanza el proceso en su contra. Foto: Archivo

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En la mañana de este jueves 25 de junio, el juez 52 penal con función de control de garantías de Bogotá dejó en firme la medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra de Diego Marín Buitrago, también conocido como “Papá Pitufo” o el zar del contrabando. El hombre salió hacia España y luego a Portugal antes de que la Fiscalía le imputara cargos en Colombia.

La decisión está relacionada con una petición que había hecho la defensa de “Papá Pitufo” para que fuera sustituida la medida de aseguramiento ordenada en su contra el 4 de febrero de 2025, en el marco de la investigación que se adelanta en su contra por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.

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La defensa de Diego Marín Buitrago argumentó en su momento que el zar del contrabando ha asistido a la mayoría de las audiencias del proceso que avanza en Colombia después de ser declarado en contumacia o rebeldía. Una orden que permitió que la Fiscalía llamara a juicio a este hombre a pesar de estar a la espera de que Portugal resolviera una solicitud de asilo.

Sin embargo, la Fiscalía y las víctimas señalaron que “Papá Pitufo” salió de Colombia en 2024, para ellos, evadiendo la justicia, justo cuando se conoció en el país la noticia del proceso que avanzaba en su contra. Además, con la solicitud de asilo habría intentado una salida para que el proceso penal no avanzara mientras estuviera fuera del país.

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El juez, por su parte, señaló que sí hay razones suficientes para mantener la medida de aseguramiento privativa de la libertad y no sustituirla por otra medida más flexible. En su concepto, es clave entender que la investigación en contra de Diego Marín Buitrago lo relaciona con una compleja red criminal y que las razones por las que se ordenó en principio la medida siguen siendo las mismas.

El togado también cuestionó el argumento sobre la disposición de “Papá Pitufo” de colaborar con la justicia, cuando justo al intentar fugarse fue capturado. “El mencionado ha sido aprehendido en virtud de una circular roja de Interpol y no en cumplimiento de una orden de captura nacional.De la misma manera, el peligro de no comparecencia persiste”, dijo el juez.

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Diego Marín Buitrago tiene un historial de casi cuatro décadas en negocios ilícitos. Según la investigación que adelanta la Fiscalía, se dio la licencia de entregar, solo entre 2023 y 2024, COP 1.019 millones en coimas y sobornos a policías colombianos que trabajaban en los puertos de Cartagena y Buenaventura, para que permitieran el funcionamiento de sus negocios ilegales.

“Era el líder de una organización criminal que buscaba cooptar a servidores públicos de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) mediante la entrega de dádivas como teléfonos celulares, dinero en efectivo y demás, para lograr que estas personas dejaran de lado sus funciones”, dijo la Juez 48 con Función de Garantías de Bogotá, al dictarle medida de aseguramiento en 2025.

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El ente investigador asegura que hubo 13 reuniones en hoteles y restaurantes de Bogotá, Cali y Cartagena, en las que el zar del contrabando o sus colaboradores entregaron dinero, celulares y ofrecieron vehículos a uniformados de la Polfa, “para que miraran para otro lado” y permitieran la entrada irregular de cigarrillos, licores, textiles, cacharrería y zapatos.

Según la Fiscalía, Diego Marín Buitrago pagaba COP 3.500.000 a patrulleros y COP 5.000.000 a oficiales de la entidad que colaboraran con su negocio. Además, tendría también fuentes de información en la Fiscalía, por medio de las cuales se enteró de que las autoridades seguían hablando la cuerda de su entramado de negocios ilegales y aceleró su salida del país.

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