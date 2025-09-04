No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Colombiano buscado por homicidio y secuestro fue deportado de EE. UU. y capturado

Migración Colombia notificó sobre la captura de un ciudadano colombiano que era buscado con circular roja de la Interpol.

Redacción Judicial
04 de septiembre de 2025 - 10:21 p. m.
Migración Colombia aseguró que la captura del sujeto fue gracias al cruce de información en los sistemas migratorios de Estados Unidos y Colombia.
Foto: Archivo Particular
Las autoridades capturaron en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá a un colombiano que era buscado con circular roja de la Interpol. El hombre llegó deportado de los Estados Unidos, específicamente desde la ciudad de Alexandria, en el estado de Virginia.

La captura fue coordinada por la Policía Nacional, las autoridades estadounidenses y la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, que aseguró que: “la detección se produjo gracias al cruce de información en los sistemas migratorios y a los protocolos de articulación interinstitucional que aplica la Entidad en estos casos, lo que permitió una entrega inmediata a la Policía Nacional”.

Lea: U. Nacional: se conoce la primera decisión sobre la designación de José Ismael Peña

El hombre era buscado en Colombia por los delitos de homicidio agravado, secuestro simple, concierto para delinquir y hurto calificado. Tan pronto como el avión aterrizó, fue llevado a las instalaciones de Migración, donde se verificaron sus antecedentes.

El ciudadano permanece bajo la custodia de la Policía Nacional, mientras que la Fiscalía prepara la imputación en su contra por los delitos que se le atribuyen. Por ahora, la identidad del hombre aún no ha sido rebelada por las autoridades.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

