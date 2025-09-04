Mataron a dos policías de la Sijín en ataque armado en Saravena (Arauca)

El intendente Jaime Alonso Moreno Cuasialpud y el patrullero de policía Juan David Pérez Bechara murieron el pasado 3 de septiembre. Foto: Archivo Part

El intendente Jaime Alonso Moreno Cuasialpud y el patrullero Juan David Pérez Bechara, ambos miembros de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de Policía, murieron en un ataque armado en Saravena (Arauca), donde otros dos oficiales resultaron heridos.

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado 3 de septiembre, cuando los uniformados regresaban a la estación policial. El director de la Policía, general Carlos Fernando Triana Beltrán, condenó a través de la red social ‘X’ el atentado criminal “que segó la vida” de ambos hombres. Asimismo, reiteró su compromiso de dar con el paradero de los asesinos y llevarlos ante la justicia.

Triana aseguró que sus oraciones están con las familias de Moreno Cuasialpud y Pérez Bechara, y mencionó que este tipo de acciones ratifican que, como fuerza pública deben “arreciar la ofensiva contra el multicrimen y el delito para liberar a nuestra patria de estas organizaciones que solo siembran dolor”.

¡𝐋𝐔𝐓𝐎 𝐈𝐍𝐒𝐓𝐈𝐓𝐔𝐂𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋! Condenamos el atentado criminal que segó la vida de nuestro intendente Jaime Alonso Moreno Cuasialpud y nuestro patrullero de policía Juan David Pérez Bechara en Saravena (Arauca).



Otro ataque violento contra la fuerza pública

El Ejército denunció que el pasado 3 de septiembre un grupo de civiles, presuntamente presionados por grupos armados, atacó a las tropas de la Brigada 27 con el propósito de impedir la destrucción de un laboratorio ilegal de procesamiento de pasta base de coca en la vereda Siloé, municipio de Villagarzón (Putumayo).

Los militares fueron objeto de una asonada donde un subteniente y un soldado profesional sufrieron graves quemaduras después de que les arrojaran gasolina y les prendieran fuego.

Ambos fueron evacuados a un centro asistencial en Florencia (Caquetá), donde recibieron atención médica especializada, y, actualmente, se encuentran a la espera de que prontamente sean trasladados al Hospital Militar de Bogotá.

