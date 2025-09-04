No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Mataron a dos policías de la Sijín en ataque armado en Saravena (Arauca)

El Ejército Nacional y la Policía han alertado sobre recientes atentados contra los órganos de control y la Fuerza Pública. Uno de estos hechos sería el asesinato de dos miembros de la Sijín. Esto es lo que se sabe hasta el momento.

Redacción Judicial
04 de septiembre de 2025 - 06:11 p. m.
El intendente Jaime Alonso Moreno Cuasialpud y el patrullero de policía Juan David Pérez Bechara murieron el pasado 3 de septiembre.
El intendente Jaime Alonso Moreno Cuasialpud y el patrullero de policía Juan David Pérez Bechara murieron el pasado 3 de septiembre.
Foto: Archivo Part
El intendente Jaime Alonso Moreno Cuasialpud y el patrullero Juan David Pérez Bechara, ambos miembros de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de Policía, murieron en un ataque armado en Saravena (Arauca), donde otros dos oficiales resultaron heridos.

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado 3 de septiembre, cuando los uniformados regresaban a la estación policial. El director de la Policía, general Carlos Fernando Triana Beltrán, condenó a través de la red social ‘X’ el atentado criminal “que segó la vida” de ambos hombres. Asimismo, reiteró su compromiso de dar con el paradero de los asesinos y llevarlos ante la justicia.

Le puede interesar: Defensoría pide al Gobierno frenar diálogos con grupo armado por ataque a soldados

Triana aseguró que sus oraciones están con las familias de Moreno Cuasialpud y Pérez Bechara, y mencionó que este tipo de acciones ratifican que, como fuerza pública deben “arreciar la ofensiva contra el multicrimen y el delito para liberar a nuestra patria de estas organizaciones que solo siembran dolor”.

Otro ataque violento contra la fuerza pública

El Ejército denunció que el pasado 3 de septiembre un grupo de civiles, presuntamente presionados por grupos armados, atacó a las tropas de la Brigada 27 con el propósito de impedir la destrucción de un laboratorio ilegal de procesamiento de pasta base de coca en la vereda Siloé, municipio de Villagarzón (Putumayo).

Los militares fueron objeto de una asonada donde un subteniente y un soldado profesional sufrieron graves quemaduras después de que les arrojaran gasolina y les prendieran fuego.

Lea: Incautan celular de Epa Colombia durante requisas en celdas de Carabineros en Bogotá

Ambos fueron evacuados a un centro asistencial en Florencia (Caquetá), donde recibieron atención médica especializada, y, actualmente, se encuentran a la espera de que prontamente sean trasladados al Hospital Militar de Bogotá.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Alan Botero(5584)Hace 52 minutos
Esos son policias facistas, eso no importa yo aqui vianjando al exterior que el ejercito vea como se las arregla , que viva el comunismo. Livertad o muerte,
