Envían a la cárcel al séptimo presunto implicado en asesinato de Miguel Uribe

Tras más de cinco horas de audiencia, un juez de control de garantías de Bogotá le dictó medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario a Harold Daniel Barragán Ovalle, la séptima persona capturada hasta ahora por el atentado en contra del senador Miguel Uribe Turbay, en hechos ocurridos el pasado 7 de junio, en el barrio Modelia, de Bogotá. El hombre había sido capturado en la noche del 30 de agosto, en un barrio de la capital.

Según la Fiscalía, Barragán Ovalle “habría participado activamente en la planeación y ejecución del magnicidio del senador y precandidato presidencial”. Hecho producto del cual el político del Centro Democrático falleció dos meses y cuatro días después, el 11 de agosto. Según las autoridades, este hombre habría participado en reuniones previas al ataque y habría seleccionado al menor de 15 años que disparó el arma.

El ente investigador argumentó que Barragán Ovalle además participó “en actos posteriores para tratar de evadir la acción de las autoridades que trabajan en la identificación, captura y judicialización de todos los responsables”. Fue imputado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones; y uso de menores para la comisión de delitos. No aceptó cargos.

Aunque el hombre había sido imputado el pasado 2 de septiembre, aún estaba pendiente la definición de su medida de aseguramiento. La defensa argumentó en la más reciente diligencia que desde el 5 de julio, cuando fue capturado Elder José Arteaga Hernández, atendió los llamados de la Fiscalía y colaboró con los respectivos interrogatorios aplicados por el ente investigador, por lo que, dijo, no era necesario emitir una orden de captura.

Pese a que habían pasado casi dos meses desde que Barragán Ovalle estaba en el radar de las autoridades, su nombre no se había dado a conocer públicamente dentro de la lista de capturados por el magnicidio. Tampoco se había ordenado su captura, que se hizo efectiva hace apenas una semana. Sin embargo, el juez de control de garantías le dio la razón a la Fiscalía sobre el presunto rol que habría tenido y lo envió a la cárcel de manera preventiva.

