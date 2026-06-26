Colombianos afectados por terremotos en Venezuela serán repatriados por Fuerza Aeroespacial

La operación se realizará en coordinación con la Cancillería y la Embajada de Colombia en Venezuela. Según informó el comandante de la FAC, el general Carlos Silva, el proceso comenzará con el traslado de los deportistas y posteriormente se ampliará a más ciudadanos. Foto: AFP - FEDERICO PARRA

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La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) anunció que iniciará la repatriación de ciudadanos colombianos afectados por los terremotos registrados en Venezuela. El primer vuelo traerá de regreso a 23 deportistas, mientras las autoridades avanzan en la coordinación del retorno de otros connacionales que requieran apoyo para regresar al país.

La operación se realizará en coordinación con la Cancillería y la Embajada de Colombia en Venezuela. Según informó el comandante de la FAC, el general Carlos Silva, el proceso comenzará con el traslado de los deportistas y posteriormente se ampliará a más ciudadanos.

“Inicialmente se va a hacer con un grupo de unos 23 deportistas nuestros que estaban allá y poco a poco se van a ir sumando las personas que, en coordinación con la Cancillería, necesiten regresar al país”, explicó el oficial. Además, agregó que “tenemos la disposición de toda la capacidad de carga y de transporte de la FAC para seguir ayudando”, afirmó.

El general Silva señaló que, en la madrugada de este viernes 26, dos aviones Hércules C-130 despegaron de Catam hacia el aeropuerto Simón Bolívar, en Caracas, donde descargaron un total de 13 toneladas de ayuda y transportaron a más de 50 funcionarios de distintas especialidades, organizados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), para apoyar las labores de búsqueda en el país vecino.

El anuncio se produjo luego de que el Caribe venezolano fuera sacudido el pasado 24 miércoles por dos terremotos ocurridos con apenas 39 segundos de diferencia y de magnitudes 7,2 y 7,5, según el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

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Desde el 25 de junio, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que el Gobierno activó “todas las capacidades” del sector para apoyar a Venezuela tras los terremotos. A través de su cuenta de X, el funcionario expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y aseguró que las acciones se coordinan con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

“Nuestra solidaridad con el pueblo venezolano tras el terremoto que hoy enluta y afecta a tantas familias. Ya activamos todas las capacidades del Sector Defensa, articuladas con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), para brindar el apoyo que Venezuela requiera en estos difíciles momentos”, escribió el ministro.

Sánchez agregó que las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Defensa Civil adelantan los preparativos para atender la emergencia. “Nuestras Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Defensa Civil ya coordinan las acciones necesarias preparatorias a disposición de la Ungrd. En los desastres naturales no existen fronteras, existen naciones hermanas que se ayudan mutuamente”, afirmó.

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Entre el personal desplegado se encuentra el sargento viceprimero Jhon Freddy Polo Santos, integrante del equipo USAR COL-1, certificado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para atender emergencias, operaciones de búsqueda y rescate. De acuerdo con el Ejército Nacional, este grupo especializado está preparado para apoyar las labores de ayuda humanitaria en Venezuela.

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