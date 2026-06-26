Crisis en La Guaira: gobierno restringe el paso; habrá un registro en el Poliedro de Caracas

Varias personas transportan a una mujer sobre una manta entre los escombros de un edificio de apartamentos dañado tras un terremoto en Catia La Mar, La Guaira. Foto: AFP - FEDERICO PARRA

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A partir de las 8:00 p.m. (hora local), el acceso al estado La Guaira quedará restringido para quienes no cuenten con funciones asignadas.

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, confirmó este viernes que todas las personas que deseen trasladarse como voluntarias a la zona cero del terremoto deben registrarse primero en el Poliedro de Caracas, donde fue habilitado un centro de registro por instrucciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

“Los mismos habitantes de acá (La Guaira) han manifestado que hay muchísima gente que impide la movilización y de alguna manera obstaculiza los rescates cuando suena una sirena, traen una persona herida y traen a un venezolano (...) No ha ocurrido, pero pudiera ocurrir un tema de salud pública porque recuerden que tenemos en debajo de los escombros personas vivas. Pero también tenemos personas fallecidas”, dijo Cabello.

La medida responde a tres objetivos, según explicó Cabello: garantizar la atención humanitaria, facilitar las labores de rescate y evitar que el exceso de personas obstaculice el trabajo de los equipos de emergencia.

“Nosotros las autoridades estaremos tomando las decisiones a lo largo de la ruta para evitar que personas que no tienen ningún tipo de tarea asignada aquí en La Guaira, no vengan”, remató.

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Cómo funciona el registro para ir a La Guaira

Los voluntarios, especialmente los motorizados, recibirán un chaleco de identificación y una credencial con un código QR, según las experticias de cada persona.

“Solicito a la población que no baje al estado La Guaira. Quienes no tengan funciones de salvamento o de seguridad, por favor abstenerse de dirigirse al estado porque están obstaculizando la circulación”, dijo Rodríguez en VTV, quien fue abucheada en una de las zonas afectadas.

“Ya está bueno ya de hacer campaña política en una tragedia como la que estamos viviendo”, le gritaron detrás de la zona acordonada del edificio que se vino abajo el miércoles, al mismo tiempo que la acusaron de que “el gobierno no está haciendo nada por el pueblo”.

La situación sobre el terreno en Venezuela

Las horas no juegan a favor. Nadiomar Polanco, jefe del contingente de rescatistas chilenos, fue contundente este viernes ante AFP frente a un complejo de cinco edificios colapsados en La Guaira.

“Desafortunadamente el colapso es total y hay pocas probabilidades de encontrar a personas con vida”, comunicó Polanco. Su equipo, dijo, se concentra en recuperar a los fallecidos.

En la zona trabajan equipos de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia y Estados Unidos. Están en camino contingentes de Alemania, Países Bajos e Italia, según confirmó Rodríguez.

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