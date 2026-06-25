Ministro de Defensa anuncia ayuda a Venezuela tras terremotos que ya dejan 188 muertos

Equipos de rescate sacan a una persona en camilla de un edificio colapsado tras un terremoto en Caracas, Venezuela. Foto: AFP - JUAN BARRETO

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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció sobre los dos fuertes terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, que sacudieron a Venezuela. La emergencia deja hasta el momento 188 muertos y cerca de 970 heridos, además de unas 30 réplicas. El jefe de la cartera anunció la activación de “todas las capacidades” para socorrer y apoyar al país vecino.

“Nuestra solidaridad con el pueblo venezolano tras el terremoto que hoy enluta y afecta a tantas familias. Ya activamos todas las capacidades del Sector Defensa, articuladas con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), para brindar el apoyo que Venezuela requiera en estos difíciles momentos”, señaló el ministro Sánchez en X.

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Asimismo, el jefe de cartera indicó: “Nuestras Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Defensa Civil ya coordinan las acciones necesarias preparatorias a disposición de la Ungrd. En los desastres naturales no existen fronteras, existen naciones hermanas que se ayudan mutuamente”.

Entre los uniformados que brindarán apoyo en terreno venezolano se encuentra el sargento viceprimero Jhon Freddy Polo Santos, quien hace parte del equipo USAR COL - 1, certificado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para responder ante desastres y operaciones de búsqueda y rescate. Según explicó el Ejército Nacional, este es un grupo especializado de rescate, el cual estaría en capacidad de apoyar las labores de ayuda humanitaria en Venezuela ante la emergencia.

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Los terremotos iniciaron a las 5:04 de la tarde (hora local) del pasado 24 de junio y tuvieron su epicentro en Montalbán, Carabobo, cerca de las costas del estado de Yaracuy. Solo hasta horas de la madrugada de este 25 de junio se conocieron los primeros balances de las víctimas, con un reporte inicial de 32 muertos.

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