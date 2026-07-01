Comandante de la FF.MM. dice que nunca ordenó frenar operaciones contra Segunda Marquetalia

El general Hugo Alejandro López se refirió a los señalamientos en su contra por, supuestamente, haber ordenado que se frenaran las operaciones en contra del grupo armado. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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En medio de la polémica por los presuntos acuerdos por debajo de la mesa con grupos armados en medio de la iniciativa de paz total, se conoció un nuevo caso. El coronel retirado del Ejército Javier Valenzuela, excomandante de la Fuerza de Tarea Hércules en Nariño, aseguró que el comandante general de las Fuerzas Militares, el general Hugo Alejandro López Barreto, ordenó frenar las operaciones en contra de la Segunda Marquetalia, disidencias de las Farc. Sin embargo, el comandante López Barreto niega los señalamiento y dice que nunca se ha parado la ofensiva contra el grupo armado.

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“El tema de los diálogos de paz fue un obstáculo permanente para poder realizar operaciones ofensivas con mis unidades, especialmente en el sector de Inda Zabaleta”, dijo Valenzuela en una entrevista con La FM. Asimismo, aseguró recibir dos llamadas: “Una de quien hoy en día es el comandante conjunto, el general Hugo López Barreto, y me ordenó retirar los pelotones que iban en dirección hacia esa zona. Teníamos información verídica de la presencia no solamente de integrantes, sino de almacenamiento de armamento y explosivos. Sin embargo, la orden fue retirar la unidad porque había quejas por parte de la mesa de diálogos y no se podía continuar con la operación”.

Las supuestas órdenes, dijo el militar retirado, influyeron “en el crecimiento no solamente de los cultivos, sino en el crecimiento del clorhidrato de cocaína. Estos grupos se financiaron de una manera que hasta ahora no se conoce la dimensión de cuánta droga sacaron y cuánto dinero les ingresó“. Sin embargo, el general López Barreto dijo a través de su cuenta de X que nada de lo que dice Valenzuela es verdad.

“Las Fuerzas Militares nunca han dejado de cumplir su misión constitucional. Por el contrario, cada decisión de estas Fuerzas Militares ha estado orientada a preservar la seguridad nacional, prevenir afectaciones contra la población y garantizar la presencia legítima del Estado en el territorio. Se equivoca el Coronel Valenzuela al afirmar falsamente que yo he ordenado detener operaciones contra la Segunda Marquetalia”, escribió en la red social.

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En su trino además señaló que “el oficial estuvo en el Comando Operativo de Estabilización y Consolidación Pegaso entre los meses de marzo y mayo de 2025 (tres meses), y posteriormente, pasó a comandar la Fuerza de Tarea Hércules entre mayo y noviembre de 2025 (seis meses). Durante esos nueve meses que estuvo en el departamento de Nariño, el único cese al fuego bilateral con la autodenominada Segunda Marquetalia fue el contemplado en el Decreto 1052 de 2025, aplicado entre el 9 y 14 de octubre, 19 y 24 de octubre, y 29 de octubre y 3 de noviembre de 2025, en áreas específicas de Piñuña Negro (Putumayo), resguardo indígena Pulgande–Campo Alegre y Laguna Hondo (Nariño)“.

El comandante dijo también que “su retiro obedeció a la dinámica natural de ascensos dentro de la carrera militar, al no ser considerado para el Curso de Altos Estudios Militares y, posteriormente, presentó su retiro por solicitud propia, el cual fue otorgado mediante resolución del 30 de diciembre de 2025″. Por los señalamientos de Valenzuela, López Barreto dijo que ya presentó una denuncia ante la Fiscalía "por los delitos de injuria, calumnia, afectación a la imagen institucional y al buen nombre, con el propósito que el Coronel entregue los elementos y evidencias con las que cuente y/o manifiesta tener en su poder, o en su defecto proceda a retractarse conforme lo establece la Ley".

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De la misma manera, López Barreto dijo que “nunca en los 42 años que llevo de vida militar, he dado alguna orden que atente contra la vida de nuestros soldados, de la población civil o que favorezca el actuar criminal. Mi causa es y ha sido siempre esta Patria". Sostuvo que desde las Fuerzas Militares “seguiremos actuando con determinación y apego irrestricto a la ley, defendiendo la soberanía, protegiendo a la población civil y preservando la seguridad y estabilidad de Colombia”.

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