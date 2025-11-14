Combate entre Ejército y disidencias en Norte de Santander deja un soldado muerto

El soldado Andrés Miguel García Montes, quien era oriundo de Planeta Rica (Córdoba), llevaba dos años y 10 meses vinculado al Ejército. Foto: Ejército

Un nuevo ataque a la fuerza pública se registró en la tarde de este viernes 14 de noviembre en el municipio de Tibú (Norte de Santander). La Fuerza de Tarea Vulcano, que hace parte de la Segunda División del Ejército, confirmó la muerte del soldado Andrés Miguel García Montes en medio de combates contra el frente 33 de las disidencias de las Farc.

Según la información entregada por el Ejército, tropas del Batallón de Operaciones Terrestres Número 11 adelantaban labores en zona rural del municipio de Tibú cuando se presentaron los combates contra el grupo al margen de la ley. En medio de la ofensiva murió el soldado García Montes, quien era oriundo de Planeta Rica (Córdoba) y llevaba dos años y 10 meses en la institución.

“Expresamos nuestras más profundas condolencias a la familia de nuestro soldado, quien perdió su vida en el cumplimiento del deber. Un equipo interdisciplinario del Ejército está brindando el apoyo necesario a sus familiares en este difícil momento”, señalaron desde la institución por medio de un comunicado.

También el comandante general de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, se pronunció rechazando y lamentando la muerte del soldado García Montes. "Mi más profundo agradecimiento a nuestro soldado profesional por entregar lo más valioso que tenemos, la vida. El asesinato de nuestro héroe no quedará impune, por ello, las tropas continúan en la zona para dar con el paradero de los responsables de este hecho y seguir protegiendo a los habitantes de esta importante región del país", expresó.

Por ahora, las operaciones militares en esa zona de la región del Catatumbo continúan. Justo en la mañana de este viernes el Ejército había informado que, en medio de su ofensiva a los grupos armados, habían logrado la destrucción de siete laboratorios de drogas y dos semilleros de cultivos de uso ilícito ubicados en área rural de Tibú y El Zulia (Norte de Santander).

Según las autoridades, los laboratorios y semilleros pertenecían al Ejército de Liberación Nacional (Eln), cuyo Frente de Guerra Oriental tiene una amplia influencia en esa zona del país. Además, la destrucción de esa infraestructura ilegal representa un golpe de al menos COP 2.672 millones y evita la comercialización de 405.000 dosis de cocaína en Centroamérica y Estados Unidos.

