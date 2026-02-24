Combates entre Ejército y Clan del Golfo en Magdalena dejan una persona muerta

El Ejército señaló que las operaciones militares en la región continúan, con el objetivo de mantener el control del territoriol. Foto: Ejército Nacional

En la tarde de este martes 24 de febrero, el Ejército confirmó que sus tropas sostuvieron combates contra integrantes del Clan del Golfo en zona rural del municipio de Pivijay (Magdalena). Durante el hecho, un presunto integrante de esa organización ilegal murió y otra persona fue capturada.

Según la información entregada por el Ejército, el combate se desarrolló tras recopilar información del Batallón de Inteligencia Militar Número 1, que permitió mapear la acción del Clan del Golfo en esa región del país. Puntualmente de la subestructura David Meza Peña de ese grupo.

El Ejército señaló que en medio de ese combate murió uno de los jefes del Clan del Golfo en Magdalena, conocido con el alias de “Guajiro”. Otra persona fue capturada y puesta a disposición de las autoridades competentes para adelantar su respectiva judicialización.

Además, las autoridades incautaron dos fusiles, 358 cartuchos calibre 5,56 milímetros, proveedores, dos brazaletes alusivos al Ejército Gaitanista de Colombia (Clan del Golfo) y material de comunicaciones e intendencia. Todos estos elementos están también en poder de las autoridades.

“Este resultado operacional afecta de manera directa las capacidades criminales de la subestructura David Mesa Peña, del Clan del Golfo, organización que delinque en esta zona del departamento del Magdalena y que pretende generar afectaciones a la seguridad y tranquilidad de la población civil”, indicaron desde el Ejército.

Al tiempo que esta estructura al margen de la ley mantiene su poder criminal y armado en distintas regiones del país, el Gobierno Nacional anuncia que reanudará las negociaciones de paz con ellos. Esto, luego de una breve suspensión por las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre el apoyo de Estados Unidos para capturar a Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”, máximo jefe de esa organización.

Una reunión que se adelantó en Bogotá el pasado 9 de febrero fue clave para destrabar las conversaciones de paz entre el Estado y esa estructura criminal que, según el más reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), tiene más de 10.000 integrantes, influencia en 296 municipios y maneja las rentas del narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y hasta la injerencia en economías legales y contratos públicos.

