Comerciante del Valle del Cauca que estaba desaparecido desde diciembre fue hallado sin vida

La víctima, identificada como Sebastián Ponce Sánchez, habría sido secuestrada por un frente de las disdencis de las Farc que opera en el Valle del Cauca. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este domingo 15 de febrero se confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de un comerciante del municipio de Tuluá, ubicado al centro del Valle del Cauca, que había sido reportado como desaparecido por su familia desde diciembre de 2025. El hombre habría sido asesinado por las disidencias de las Farc, según información confirmada hasta el momento por la Policía en ese departamento.

La víctima fue identificada como Sebastián Ponce Sánchez y en diciembre pasado había sido secuestrado por personas que se identificaron como presuntos integrantes del frente 57 Yair Bermúdez de las disidencias. La familia del comerciante interpuso la denuncia por su secuestro; además, los captores les habrían pedido una millonaria suma de dinero por su liberación.

Lea también: Capturan a un fiscal antinarcóticos por presunta extorsión en Santa Marta (Magdalena)

Versiones preliminares señalan que la familia del comerciante, padre de dos menores de diez y de un año de edad, habría entregado parte del dinero exigido por sus captores. Sin embargo, el cuerpo sin vida fue hallado por la comunidad en un sector conocido como El Pichacho, zona rural de Tuluá, con heridas de arma de fuego. Las autoridades trabajan para esclarecer el crimen.

“La familia había interpuesto la denuncia por presunto secuestro, por lo que el Gaula Militar y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adelantaban la investigación. En las últimas horas, la comunidad informó sobre el hallazgo del cuerpo, y el Gaula de la Policía asumió el apoyo investigativo. Presumimos que el Frente 57 estaría detrás de este hecho”, dijo la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante del Departamento de Policía Valle.

Le puede interesar: Hombres armados retuvieron a Lucy Amparo Guzmán González, candidata a la Cámara por el Cauca

Violencia en el Valle del Cauca

El hallazgo del cuerpo sin vida del comerciante Ponce Sánchez no es el único hecho violento que tiene bajo alarma a las autoridades en el Valle del Cauca. El pasado 14 de febrero también se presentó un ataque sicarial en el municipio de Versalles que cobró la vida de un hombre de 60 años y de una menor de siete años, víctima de una bala perdida en medio de los disparos.

Según la información entregada por la general Rodríguez y por la alcaldesa de Versalles, Alba Marina Gómez Ángel, en el sector de La Olivas, hombres armados le dispararon en repetidas oportunidades a una persona identificada como Mario Gómez García. El hombre murió en el lugar de los hechos, por cuenta de la gravedad de sus heridas.

Más contenido: José Raquel Mercado, el líder secuestrado y ejecutado por el M1-9 que no tuvo defensa

En medio del ataque, una bala perdida alcanzó a una niña de siete años que estaba cerca del lugar de los hechos. Aunque de inmediato recibió los primeros auxilios y fue trasladada a un hospital, horas después falleció. Aún no se sabe cuáles son los móviles detrás del crimen, pero las autoridades del Valle ofrecieron hasta COP 30 millones de recompensa por información que permita dar con los responsables.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.